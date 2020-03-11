نادر شوقي: تضارب التصريحات حول إصابة رمضان يضر الأهلي.. وهناك تواصل لتجديد الإعارة

انتقد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي تضارب التصريحات حول إصابة لاعب الأهلي منذ تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية خلال شهر ديسمبر الماضي.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وقال شوقي خلال استضافته عبر برنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء: "رمضان لاعب كبير وعلى قوة ناد إنجليزي، لذا لابد من تصريح دقيق سواء كانت مدة الغياب 6 أو 10 أسابيع حتى لا يقلق الطرف الثاني ونضطر للسفر إلى إنجلترا لعرض اللاعب على أطباء هدرسفيلد".

وأضاف "إثارة الشك في الناحية الطبية يضر الأهلي مستقبلا، كما أحاول حماية رمضان صبحي، لقد سألني مسؤولو النادي الإنجليزي هل صحيح ما يقال، ولماذا لا يلعب رمضان وما طبيعة الإصابة".

وأكمل "خلال 6 أيام سيتواجد رمضان صبحي مع الأهلي، وبعد يومين تتأكد جاهزيته بشكل تام، إنه يريد المشاركة في المباريات ويتطلع للفوز بدوري أبطال إفريقيا، فهو أحد الأسباب التي تدفعه للتواجد مع الأهلي في الفترة الحالية".

وأكد نادر شوقي "كلنا نعلم أنه لم يكن سيشارك في مباراة السوبر ضد الزمالك، لقد استكمل علاجه في الإمارات، العلاقة بينه وبين ريني فايلر جيدة جدا".

وحول الوجهة القادمة للاعب، رد وكيل رمضان صبحي "قبل 4 أعوام تم بيعه بخمسة ملايين إسترليني، بقياس الخبرات التي اكتسبها من المشاركة كأس الأمم تحت 23 سنة وكأس العالم وإفريقيا، كلها عوامل ترفع من سعره، ما قلته إن سعره يرتفع إلى 10 ملايين، هذا أمر واقع".

وتابع "هناك تواصل بيني وبين مسؤولي النادي الأهلي ورمضان صبحي بشأن إمكانية تجديد الإعارة، ولكن الوقت ما زال مبكرا، الأمر سوف يحسم في يونيو المقبل".

واستطرد "رمضان لم يعد لاعبا شابا عمره 17 سنة، من يقدره ويدفع للمشاركة به أساسيا سينتقل إليه، لديه فرصة للانتقال لناد آخر في الدوري الإنجليزي، وأكثر من ناد أبدى اهتماما به بعد كأس الأمم تحت 23 سنة".

ولفت "ستوك سيتي كان النادي الوحيد الذي قدم عرضا ماليا كبيرا لشراء رمضان صبحي في 2016 وحاليا لديه عروض من خارج إنجلترا، أبرزها إيطاليا والبرتغال، رمضان صبحي لن يلعب لناد درجة ثانية في أوروبا".

وأوضح "يتبقى في عقد رمضان مع هدرسفيلد تاون موسمين، النادي الإنجليزي لم يعوض نصف المبلغ الذي دفعه لشراء رمضان من ستوك سيتي".

في سياق آخر، استطرد وكيل لاعب الأهلي تصريحاته "رمضان كان قائدا للمنتخب الأولمبي في كأس الأمم تحت 23 سنة، لماذا تتغير الأمور في الدورة الأولمبية؟ القرار بيد شوقي غريب حال استدعاء محمد صلاح".

وقال نادر شوقي أيضا "لقد أثبت رمضان أنه من أفضل القائدين الذين مروا على المنتخب، الروح التي بثها في نفوس زملائه وراء النجاح في الفوز بكأس الأمم بالإضافة بالطبع للعمل الفني للكابتن شوقي غريب، لذا ما الداعي لسحب الشارة منه في الأولمبياد".

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