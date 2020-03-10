ميرور: يونايتد سيضم جريليش بـ70 مليون جنيه إسترليني

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 11:18

كتب : FilGoal

جاك جريليش - أستون فيلا

يستعد مانشستر يونايتد للتقدم بعرض تصل قيمته إلى ٧٠ مليون جنيه إسترليني لضم جاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا خلال السوق الصيفية المقبلة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن صانع الألعاب البريطاني لفت أنظار يونايتد بعد مستواه المتميز مع فيلا وقيادته للفريق للتأهل للدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي.

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ويرغب يونايتد في ضم نجم أستون فيلا ضمن عملية إعادة بناء الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن يونايتد يستعد للتحرك سريعا من أجل ضم صاحب الـ٢٤ عاما، والذي يستعد للظهور الأول مع منتخب إنجلترا هذا الشهر.

ولا يمتلك جريليش شرطا جزائيا في عقده الجديد مع فيلا، ما يعني أن مانشستر يونايتد عليه أن يخوض عملية طويلة من المفاوضات لضم صاحب الـ٢٤ عاما.

وكانت صحيفة "صن" البريطانية قد قالت في وقت سابق إن مانشستر يونايتد يستعد للتقدم بعرض شخصي للاعب بمضاعفة راتبه ٣ أضعاف، ليصبح ١٥٠ ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

جريليش تم تصعيده للفريق الأول في فيلا صيف 2013 وتخلل مسيرته مع الفريق إعارة واحدة، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك لاعب أستون فيلا خلال الموسم الجاري في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 8 آخرين.

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