في الجول يكشف خطة اتحاد الكرة للتعامل مع فيروس كورونا

كيف ينوي اتحاد الكرة التعامل مع مستجدات فيروس كورونا الذي تسبب في تأجيل العديد من الأحداث الرياضية في مختلف بقاع العالم بالإضافة لإقامة المباريات بدون حضور الجماهير.

فكيف ينوي اتحاد الكرة التعامل مع مستجدات الفيروس؟

محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قال لـFilGoal.com: "نحن نعمل تحت مظلة الدولة المصرية ووفقا للخريطة العامة في أي موضوع وبالتالي الآن نحن نتابع مع وزير الرياضة الذي يتابع مع وزيرة الصحة".

وأضاف "أي تعليمات وقائية خاصة بالنشاط الرياضي نحصل عليها بتلك الطريقة".

وأردف "وفيما يتعلق بتلك الإجراءات الوقائية التي يتبعها اتحاد الكرة فالمسؤول عنها هو محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة".

لذا توجهنا بالسؤال إلى رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة والذي كشف عن مفاجأة تحدث يوم السبت المقبل.

موقف الدوري

وقال سلطان لـFilGoal.com: "يوم السبت المقبل سنعقد محاضرة طبية شاملة لكل الأندية التي تشارك في المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة".

وأكمل "تلك المحاضرة سيلقي فيها الأطباء المتخصصين في الطب الوقائي كيفية التعامل مع تهديدات فيروس كورونا".

وشدد سلطان "حتى الآن لا يوجد ما يستدعي تعطيل أو تأجيل أو إلغاء النشاط الكروي".

وأضاف "لا يوجد خوف من المنافسات المحلية الكروية طالما يتم الكشف والفحص على أي من العناصر المشاركة في المباريات والتأكد من سلامتهم".

حضور الجمهور

وبسؤاله عن هل يُسمح بحضور الجماهير للمباريات قال رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة "التجمعات الكبيرة تمنح فرصة في انتقال العدوى حال وجود مصاب".

وأضاف "لذا من الأفضل عدم وجود تلك التجمعات حاليا".

المنافسات القارية

وبالحديث عن المسابقات القارية وخوض بطولات أوضح سلطان أن هناك شقين هنا.

وأوضح "أولا بشأن استقبال أي بعثة رياضية من خارج مصر فلا يوجد مشكلة في الأمر طالما تخضع تلك البعثات للكشف المعتاد والحجر الصحي السليم في عبر المطارات والموانئ".

وأكمل "ثانيا بشأن خروج فرق مصرية لخوض بعض المنافسات فهنا يجب الحذر من الذهاب لدول تفشى فيها الفيروس".

وأتم رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة حديثه "اتحاد الكرة سيتخذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل الصحيح والعلمي في ذلك الملف، والوضع في مصر مطمئن ولا داعي للخوف والقلق".

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