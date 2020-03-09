حوار – معلول: السفر مبكرا أفادنا كثيرا ضد صن داونز.. وتراجعت عن اتباع طريقة جورجينيو

قال علي معلول الظهير الأيسر للأهلي إن سفر فريقه مبكرا إلى جنوب إفريقيا كان سببا رئيسيا في تأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وكان الأهلي تعادل مع صن داونز إيجابيا بهدف لمثله في إياب ربع نهائي دوري الأبطال السبت الماضي بعدما فاز عليه ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

وأجرى معلول حوارا مع الموقع الرسمي للأهلي وقال: "منذ الإعلان عن مواجهة صن داونز في القرعة تعاهد كل اللاعبين عل رد اعتبارنا بعد هزيمة الموسم الماضي".

وأضاف "كان هناك إصرارا كبيرا في التأهل لنصف النهائي وأن نلتزم بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا أمام الجمهور لمصالحتهم".

وأكمل مُسجل هدفي الأهلي في لقاء الذهاب حديثه "السفر مبكرا إلى جنوب إفريقيا كان قرارا صائبا إذ أنه ساعد على التعود على الأجواء ونقص الأوكسجين وخوض فترة إعداد جيدة".

وتابع "هذا بالإضافة لشخصية النادي الأهلي القوية التي تظهر في الأوقات الصعبة مثلما عدنا من بعيد الموسم الماضي في الدوري وتوجنا باللقب في النهاية".

مواجهة الوداد

أما عن مواجهة الوداد في نصف النهائي علق معلول "سنواجه فريقا كبيرا ومدربه جاريدو الذي واجهنا الموسم الجاري مع النجم الساحلي".

وواصل "الوداد من الفرق المميزة في إفريقيا وأمامنا وقت كاف للتحضير لتلك المباراة".

وشدد "كل فرق نصف النهائي قوية للغاية والأكثر جاهزية وتركيز سيتوج باللقب".

واستدرك "لكننا الآن نركز على مباريات الدوري".

التتويج بالدوري وطريقة جورينيو

وانتقل معلول للحديث عن فرص فريقه للفوز بلقب الدوري الموسم الجاري "اعتدنا على التتويج بالدوري والأمر ليس جديدا علينا".

وأكمل "فرصنا كبيرة في الظفر به خلال الموسم الجاري".

أما عن طريقته الجديدة في تسديد ركلات الجزاء على طريقة جورجينيو لاعب خط وسط تشيلسي والتي تعتمد على القفز في الهواء قبل التسديد قال معلول: "شاهدت جورجينيو يسددها بتلك الطريقة وتدربت عليها".

وأتم "سددت ركلات الجزاء مرة أو مرتين في المباريات والآن تراجعت عنها خاصة مع صعوبة المباريات وعدم رغبتي في المجازفة".

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