حسام عاشور لـ في الجول: أشكر جماهير الأهلي.. سأواصل القتال من أجلهم

تقدم حسام عاشور قائد الأهلي بالشكر لجماهير القلعة الحمراء التي احتفلت بذكرى عيد ميلاده اليوم الإثنين.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقال عاشور لـFilGoal.com: "شاهدت حالة حب وتقدير كبيرة لي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جماهير الأهلي احتفالا بعيد ميلادي".

وأضاف عاشور "تأثرت بشدة تجاه هذا الوفاء وشعرت بسعادة كبيرة واطمئنان عقب ما شاهدته من احتفاء بشخصي المتواضع من هذا الجمهور العظيم".

وتابع "أتمنى دائما أن أكون عند حسن ظنهم".

عاشور الذي احتفل بعيد ميلاده رقم 34 أكمل "أمام هذه المشاعر الكبيرة لا يمكنني إلا مواصلة القتال وبذل الجهد والعرق مع باقي زملائي في إطار منظومة الأهلي المشهود لها بالكفاءة والنجاح من كافة النواحي لمواصل تحقيق الإنجازات".

وأتم تصريحاته "وأيضا لجعل شمس بطولات هذا النادي العريق لا تغيب أبدا سواء محليا أو قاريا".

واحتفل عاشور اليوم بعيد ميلاده رقم 34.

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