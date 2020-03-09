4 حالات لتقنية الفيديو.. الجونة يخطف التعادل أمام الإسماعيلي

الإثنين، 09 مارس 2020 - 19:08

كتب : FilGoal

تقنية الفيديو - الإسماعيلي - الجونة

خطف فريق الجونة نقطة التعادل أمام الإسماعيلي في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية.

الإسماعيلي تعادل مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

هدف الإسماعيلي جاء في الدقيقة 73 عن طريق الأوغندي باتريك كادو الذي سجل لأول مرة بقميص الدراويش.

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واستغل كادو عرضية من أحمد مدبولي، حولها مقصية في طريق المرمى وهزت شباك الجونة.

ولكن في الدقيقة 87 نجح البديل والتر بواليا في تحويل ركلة ركنية داخل الشباك، معلنا عن هدف التعادل.

وشهدت المباراة تطبيق تقنية الفيديو والتي تدخلت في 4 حالات لأول مرة في الكرة المصرية.

الحالة الأولى لتقنية الفيديو كانت في الدقيقة 16 عندما سجل أحمد ياسر ريان هدفا تم إلغائه من قبل المساعد بداعي التسلل.

تسلل أكدته تقنية الفيديو ليُلغى الهدف.

وفي الدقيقة 53 سقط إسلام محارب داخل منطقة جزاء الإسماعيلي مطالبا بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم لم يحتسب أي قرار، وحكم الفيديو طالبه باستمرار اللعب.

بعدها مباشرة سجل كادو هدفا لـ الإسماعيلي ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل أيضا.

قرار جاء من مساعد الحكم، وأكدته تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 80 وبعد تقدم الدراويش في النتيجة، عاد حكم المباراة لمراجعة لقطة تدخل محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي على أكرم توفيق.

وبعد رؤية اللقطة، قرر الحكم إشهار بطاقته الصفراء في وجه لاعب الإسماعيلي.

وكاد الجونة أن يخطف الانتصار بعد هدف التعادل، لولا تألق محمد مجدي حارس الدراويش.

ووصل الإسماعيلي للنقطة 22 في المركز التاسع، بينما حصد الجونة نقطته الـ 20 في المركز الـ 11.

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