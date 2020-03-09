4 حالات لتقنية الفيديو.. الجونة يخطف التعادل أمام الإسماعيلي

خطف فريق الجونة نقطة التعادل أمام الإسماعيلي في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية.

الإسماعيلي تعادل مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

هدف الإسماعيلي جاء في الدقيقة 73 عن طريق الأوغندي باتريك كادو الذي سجل لأول مرة بقميص الدراويش.

واستغل كادو عرضية من أحمد مدبولي، حولها مقصية في طريق المرمى وهزت شباك الجونة.

ولكن في الدقيقة 87 نجح البديل والتر بواليا في تحويل ركلة ركنية داخل الشباك، معلنا عن هدف التعادل.

وشهدت المباراة تطبيق تقنية الفيديو والتي تدخلت في 4 حالات لأول مرة في الكرة المصرية.

الحالة الأولى لتقنية الفيديو كانت في الدقيقة 16 عندما سجل أحمد ياسر ريان هدفا تم إلغائه من قبل المساعد بداعي التسلل.

تسلل أكدته تقنية الفيديو ليُلغى الهدف.

التطبيق الأول لتقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، تسلل على مهاجم الجونة أحمد ياسر ريان، استغرق حكم الفيديو أكثر من دقيقتين للتأكد من صحة قرار الحكم المساعد ⚽️ pic.twitter.com/REcisEFYKA — FilGoal (@FilGoal) March 9, 2020

وفي الدقيقة 53 سقط إسلام محارب داخل منطقة جزاء الإسماعيلي مطالبا بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم لم يحتسب أي قرار، وحكم الفيديو طالبه باستمرار اللعب.

بعدها مباشرة سجل كادو هدفا لـ الإسماعيلي ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل أيضا.

قرار جاء من مساعد الحكم، وأكدته تقنية الفيديو.

ثاني تطبيق لتقنية حكم الفيديو في اللقاء📺 هدف ملغي للإسماعيلي بداعي التسلل على باتريك كادو والحكم تأكد من القرار بعد الرجوع لإبراهيم نور الدين حكم لـVAR#في_الدوري pic.twitter.com/MIUCccNj1z — FilGoal (@FilGoal) March 9, 2020

وفي الدقيقة 80 وبعد تقدم الدراويش في النتيجة، عاد حكم المباراة لمراجعة لقطة تدخل محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي على أكرم توفيق.

وبعد رؤية اللقطة، قرر الحكم إشهار بطاقته الصفراء في وجه لاعب الإسماعيلي.

وكاد الجونة أن يخطف الانتصار بعد هدف التعادل، لولا تألق محمد مجدي حارس الدراويش.

ووصل الإسماعيلي للنقطة 22 في المركز التاسع، بينما حصد الجونة نقطته الـ 20 في المركز الـ 11.

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