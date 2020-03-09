مدرب الإسماعيلي: مستوانا سيئ للغاية.. لا أعرف هذا الفريق

الإثنين، 09 مارس 2020 - 19:58

كتب : FilGoal

ديدييه جوميز - الإسماعيلي

انتقد ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي مستوى فريقه خلال مواجهة الجونة بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

وتعادل الإسماعيلي على ملعبه مع الجونة بهدف لكل فريق ضمن الجولة الـ19 للدوري المصري.

وقال جوميز عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "الشوط الأول كان سييء جدا من جانبنا وشعرت بالإحباط بسبب الأداء المتواضع".

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وأضاف "حاولت بين الشوطين أن أجعل اللاعبين أكثر حماسا لتحسين المستوى في الشوط الثاني".

وأكمل "من الآن أجهز ما سوف أقوله لهم في مران غدا، لأن الفريق الذي شاهدته في المباراة لا أعرفه".

وواصل "كنا سيئين على المستوى الجماعي والفردي عدا 3 أو 4 لاعبين على الأكثر".

المدرب الفرنسي أتم تصريحاته "تنتظرنا مواجهة مصيرية ضد الرجاء المغربي وهي الأهم لنا هذا الموسم، يجب أن يكون لنا رد فعل سريع حتى نحقق ما نريده في هذه المباراة ونتأهل لنهائي البطولة العربية".

ويلعب الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي مساء الأحد المقبل في إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

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