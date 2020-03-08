مؤتمر مورينيو – انتقاد قوي لـ ندومبيلي.. وافتقاد لأسماك القرش

انتقد جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام، لاعبه تانجوي ندومبيلي بعد مباراة بيرنلي.

توتنام اكتفى بالتعادل على أرض بيرنلي بهدف لكل طرف، في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وصرّح مورينيو بعد اللقاء: "إجمالا، أرى أننا قدّمنا مباراة جيدة، مباراة جيدة للغاية، بالطبع النتيجة لم تكن كما نطمح، وقد أظهرنا ذلك باللعب حتى آخر ثانية، حاولنا الفوز لكن لم نستطع تسجيل أكثر من هدف، لقد خلقنا خطورة كبيرة في العديد من المواقف".

وواصل: "بيرنلي فريق يدافع جيدا ولا يتلقى العديد من الأهداف، لكني ممتن لرد فعلنا، فعندما أرى هذا المستوى من لاعبين خاضوا ساعتين قبل يومين فقط، فسأساندهم بالطبع".

توتنام أنهى الشوط الأول متأخرا بهدف دون رد، ليجري مورينيو تغييرين قبل انطلاق الشوط الثاني، بإخراج ندومبيلي، وأوليفر سكيب، وإقحام جيوفاني لو سيلسو، ولوكاس مورا.

وعن ذلك قال مورينيو: "اعتقدت أننا لم نمتلك خط وسط في الشوط الأول، الأمر بهذه البساطة. أرى أنه امتلاك لاعبي وسط يرغبون في تسلم الكرة هو أمر أكثر أهمية من الفنيات، لاعبون قادرون على القيام بحلقة الوصل، وأن يضغطوا على المنافس، وأن يفوزوا بالصراعات الثنائية. نحن لم نمتلك هؤلاء اللاعبين".

واستدرك: "بالطبع لا أقصد بحديثي سكيب، لأنه شاب يبلغ 19 عاما، ولعب بالفعل قبل يومين فقط، لا أنتقده مطلقا".

وتحوّل لانتقاد ندومبيلي: "لا أريد تلقي أسئلة إضافية عن هذا الموضوع، لذا لن أهرب من الحديث عنه وسأقول إن تانجوي (ندومبيلي) حظي بالوقت الكافي لرفع مستواه".

وأكمل: "أعرف أن الدوري الإنجليزي صعب للغاية، وبعض اللاعبين يحتاجون إلى الوقت للتأقلم مع بطولات أخرى. ولكن لاعب يمتلك هذه الإمكانات عليه أن يقدّم أكثر مما يقدّم الآن".

وواصل: "عندما أرى لو سيلسو، ولوكاس مورا، ولاعبون آخرون يخوضون كل الدقائق، فإنني أتوقف مستوى أفضل في الشوط الأول، أما الشوط الثاني فقد كان رائعا بالفعل".

وأشاد بـ إيريك داير الذي شارك رغم تورطه في مشاجرة بالمدرجات في المباراة الماضية: "داير قدّم أداء متماسكا للغاية، المضايقات التي تأتي من المدرجات هي أمور عارضة ودرامية، إنه مسيطر تماما على نفسه ولعب جيدا في قلب الدفاع وكذلك في خط الوسط، أنا سعيد بما قدمه".

وعاد مورينيو للحديث عن تأثر فريقه بغياب المصابين: "مع المستوى الهجومي الذي قدّمناه في الشوط الثاني، هل تعتقدون أنه لو تواجد هاري كين كان سيعجز عن تسجيل هدف اليوم؟ في الشوط الثاني، احتجنا إلى أسماك قرش في منطقة الجزاء، الفتية الذين يشمون الدماء ويسجلون الأهداف".

وأضاف: "لا أعتقد أن توتنام يعاني من الغيابات بسبب نقص في قائمته، فهذا أمر سينطبق على أي نادٍ في العالم، حتى الفرق التي تمتلك قوائم جنونية من اللاعبين، عندما يفقدون حارس مرماهم لـ 3 أو 4 أشهر، والثنائي الهجومي الهداف، ولاعب وسط مثل سيسوكو".

وأتم: "تخيل ليفربول لمدة 4 أشهر دون صلاح وماني، ونحن هنا نتحدث عن أفضل فريق في العالم حاليا".

كريس وود وضع كتيبة جوزيه مورينيو في ورطة مبكرة بعدما هز الشباك في الدقيقة 12 مستغلا خطأ دفاعي وتخبط داخل منطقة جزاء السبيرز.

هدف تعادل توتنام جاء من علامة الجزاء عن طريق ديلي آلي في الدقيقة 50 بعدما نجح الأرجنتيني إيريك لاميلا في الحصول على ركلة جزاء.

وفشل خط هجوم توتنام في تغيير واقع التعادل الإيجابي، بينما كاد بيرنلي أن يخطف الانتصار في اللحظات الأخيرة من سلاح الكرات الثابتة لولا تألق هوجو لوريس حارس السبيرز.

ولم يعرف مورينيو طعم الانتصار في آخر 5 مباريات مع توتنام في كل البطولات.

مورينيو تعثر أمام لايبزيج 1-0 في دوري الأبطال ثم خسر مرتين على التوالي أمام تشيلسي وولفرهامبتون قبل أن يتعادل مع نورويتش سيتي في الكأس ويغادر البطولة من ركلات الترجيح، والآن تعادل أمام بيرنلي.

ووصل توتنام للنقطة 41 في المركز الثامن بفارق نقطة عن التاسع أرسنال، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع بـ 42 نقطة ثم شيفيلد وولفرهامبتون بـ 43 نقطة ثم تشيلسي الرابع بـ 45 نقطة.

بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ 11 برصيد 39 نقطة.

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