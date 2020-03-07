بهادر يواصل تحقيق المستحيلات ويسجل هدفا في ظهوره الأول مع 6 أكتوبر

السبت، 07 مارس 2020 - 20:53

كتب : رضا السنباطي

عز الدين بهادر أكبر لاعب في العالم

سجل عز الدين بهادر أكبر لاعب كرة قدم في العالم هدفا في ظهوره الأول مع نادي 6 أكتوبر في دوري الدرجة الثالثة المصري.

وفي حضور ممثلي موسوعة جينيس العالمية شارك عز الدين بهادر في مباراة كاملة مع 6 أكتوبر وحقق الفوز وسجل هدفا.

وخسر 6 أكتوبر امام جينيس بثنائية مقابل هدف سجله بهادر من ركلة جزاء.

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هدف عز الدين بهادر جاء في نهاية مباراة 6 أكتوبر ضد فريق جينيس في دوري الدرجة الثالثة من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وقال والي موافي المدرب العام لنادي 6 أكتوبر: "بهادر شارك في أول مباراة رسمية له معنا في حضور ممثلي موسوعة جينيس".

وأضاف "الجهاز الفني تفاجئ بمستوى بهادر ومجهوده في الملعب وما يمتلكه من فنيات وتركيز طوال الـ90 دقيقة".

وواصل "ممثلي موسوعة جينيس لا ينظرون فقط للمشاركة ولكن لمستواه في الملعب وما يقدمه مع فريقه".

وأتم تصريحاته "عز الدين بهادر سيلعب مباراة ثانية معنا يوم 21 مارس الجاري في حضور ممثلي موسوعة جينيس بالكامل".

عز الدين بهادر. مهندس مصري يبلغ من العمر 75 عاما. وقد قرر بأن يصبح أكبر لاعب في العالم.

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