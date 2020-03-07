مورينيو لا يعرف طعم الانتصار.. توتنام يكتفي بالتعادل أمام بيرنلي

اكتفى توتنام هوتسبير بالعودة من ملعب بيرنلي بنقطة التعادل، بعدما فشل في تحقيق الانتصار.

توتنام تعادل أمام بيرنلي بهدف لكل فريق في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

كريس وود وضع كتيبة جوزيه مورينيو في ورطة مبكرة بعدما هز الشباك في الدقيقة 12 مستغلا خطأ دفاعي وتخبط داخل منطقة جزاء السبيرز.

هدف تعادل توتنام جاء من علامة الجزاء عن طريق ديلي آلي في الدقيقة 50 بعدما نجح الأرجنتيني إيريك لاميلا في الحصول على ركلة جزاء.

وفشل خط هجوم توتنام في تغيير واقع التعادل الإيجابي، بينما كاد بيرنلي أن يخطف الانتصار في اللحظات الأخيرة من سلاح الكرات الثابتة لولا تألق هوجو لوريس حارس السبيرز.

ولم يعرف مورينيو طعم الانتصار في آخر 5 مباريات مع توتنام في كل البطولات.

مورينيو تعثر أمام لايبزيج 1-0 في دوري الأبطال ثم خسر مرتين على التوالي أمام تشيلسي وولفرهامبتون قبل أن يتعادل مع نورويتش سيتي في الكأس ويغادر البطولة من ركلات الترجيح، والآن تعادل أمام بيرنلي.

ووصل توتنام للنقطة 41 في المركز الثامن بفارق نقطة عن التاسع أرسنال، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع بـ 42 نقطة ثم شيفيلد وولفرهامبتون بـ 43 نقطة ثم تشيلسي الرابع بـ 45 نقطة.

بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ 11 برصيد 39 نقطة.

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