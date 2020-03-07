كارتيرون لـ في الجول: أعرف الرجاء جيدا.. أنا من بنيت هذا الفريق
السبت، 07 مارس 2020 - 21:09
كتب : محمد عبد العظيم
صرّح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، إنه يعرف خبايا الرجاء البيضاوي المغربي، منافسه المقبل في دوري أبطال إفريقيا.
الرجاء عبر إلى المربع الذهبي للمسابقة القارية، بعد خسارته 0-1 على أرض مازيمبي، ليواجه الزمالك في تكرار لنهائي 2002.
وصرّح كارتيرون لـ FilGoal.com: "أعرف الرجاء جيدا، لقد بنيت هذا الفريق ووضعت الحجر الأساس له في آخر موسمين، هو فريق قوي للغاية، وستكون مواجهة صعبة".
وأضاف: "الحظوظ متساوية، سنلعب بكل ما أوتينا من قدرات حتى نتأهل".
وأكمل: "وصول الأهلي إلى نصف النهائي بجوار الزمالك نجاح للكرة المصرية، لكني لا أفكر سوى في الدور المقبل ومواجهة الرجاء".
وأتم: "إذا تأهلنا إلى النهائي سنلعب أمام أي فريق بنفس الحسابات لأنها مباراة نهائية".
وكان الزمالك قد جرّد الترجي من لقبيه الذين حصدهما في آخر نسختين، بالفوز عليه 3-2 في مجموع المباراتين.
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