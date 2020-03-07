كارتيرون لـ في الجول: أعرف الرجاء جيدا.. أنا من بنيت هذا الفريق

صرّح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، إنه يعرف خبايا الرجاء البيضاوي المغربي، منافسه المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

الرجاء عبر إلى المربع الذهبي للمسابقة القارية، بعد خسارته 0-1 على أرض مازيمبي، ليواجه الزمالك في تكرار لنهائي 2002.

وصرّح كارتيرون لـ FilGoal.com: "أعرف الرجاء جيدا، لقد بنيت هذا الفريق ووضعت الحجر الأساس له في آخر موسمين، هو فريق قوي للغاية، وستكون مواجهة صعبة".

وأضاف: "الحظوظ متساوية، سنلعب بكل ما أوتينا من قدرات حتى نتأهل".

وأكمل: "وصول الأهلي إلى نصف النهائي بجوار الزمالك نجاح للكرة المصرية، لكني لا أفكر سوى في الدور المقبل ومواجهة الرجاء".

وأتم: "إذا تأهلنا إلى النهائي سنلعب أمام أي فريق بنفس الحسابات لأنها مباراة نهائية".

وكان الزمالك قد جرّد الترجي من لقبيه الذين حصدهما في آخر نسختين، بالفوز عليه 3-2 في مجموع المباراتين.

اقرأ أيضا:

شمس الأهلي لن تغرب اليوم

تصريح عاطف من فايلر

ماذا قال الخطيب بعد الإطاحة بـ صن داونز

رد فعل لاسارتي بعد انتقام الأهلي من صن داونز

تصريحات غاضبة من عبد الحفيظ بعد مواجهة صن داونز