كارتيرون لـ في الجول: أعرف الرجاء جيدا.. أنا من بنيت هذا الفريق

السبت، 07 مارس 2020 - 21:09

كتب : محمد عبد العظيم

الزمالك - السوبر - كارتيرون

صرّح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، إنه يعرف خبايا الرجاء البيضاوي المغربي، منافسه المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

الرجاء عبر إلى المربع الذهبي للمسابقة القارية، بعد خسارته 0-1 على أرض مازيمبي، ليواجه الزمالك في تكرار لنهائي 2002.

وصرّح كارتيرون لـ FilGoal.com: "أعرف الرجاء جيدا، لقد بنيت هذا الفريق ووضعت الحجر الأساس له في آخر موسمين، هو فريق قوي للغاية، وستكون مواجهة صعبة".

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وأضاف: "الحظوظ متساوية، سنلعب بكل ما أوتينا من قدرات حتى نتأهل".

وأكمل: "وصول الأهلي إلى نصف النهائي بجوار الزمالك نجاح للكرة المصرية، لكني لا أفكر سوى في الدور المقبل ومواجهة الرجاء".

وأتم: "إذا تأهلنا إلى النهائي سنلعب أمام أي فريق بنفس الحسابات لأنها مباراة نهائية".

وكان الزمالك قد جرّد الترجي من لقبيه الذين حصدهما في آخر نسختين، بالفوز عليه 3-2 في مجموع المباراتين.

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