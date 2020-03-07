شمس الأهلي لن تغرب اليوم.. المارد يزيح صن داونز إلى نصف نهائي إفريقيا

شمسك يا أهلي لن تغرب في بريتوريا، الأحمر أزاح صن داونز إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي استغل فوزه ذهابا 2-0، وحقق تعادلا 1-1 في بريتوريا على حساب الفريق الجنوب الإفريقي، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد أقل من عام من خسارة الأحمر على نفس الملعب 5-0، خسارة كتبت خروج الأهلي من نفس الدور العام الماضي.

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لكن في العام الحالي، الوضع تغير 180 درجة.

ريني فايلر بدأ المباراة بخطة 4-3-3، ودفع محمود متولي في وسط الملعب بجوار عمرو السولية وأليو ديانج أمام دفاع رباعي، فيما خير البدء بأليو بادجي في خط الهجوم بجوار جيرالدو وجونيور أجايي.

أما بيتسو موسيماني، فدفع بكل أسلحته في تشكيل شهد شهد تغييرا وحيدا عن مواجهة الذهاب التي حسمها الأهلي 2-0.

تشكيل الأهلي للقاء صن داونز - متولي في الوسط وبادجي يقود الهجوم 🔴🦅 pic.twitter.com/GD2j2zxhGT — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2020

المباراة بدأت بقوة من صن داونز، بتسديدة قوية من ثيمبا زواني فوق عارضة الشناوي، الذي تألق في الدقيقة الرابعة بعد سرحان دفاعي عقب خطأ لعبه جاستون سيرينو داخل منطقة الجزاء ليحاول ريكاردو ناسيمنتو تسديدها لكن حارس الأهلي كان له بالمرصاد.

استمر الضغط الجنوب إفريقي، بتسديدة قوية من هلومفو كيكانا بجانب قائم الأهلي.

الأهلي استفاق في الدقيقة 14، بجملة رائعة بين علي معلول وعمرو السولية وضعت الظهير الأيسر في وضعية رائعة للعب عرضية خطيرة لكن جيرالدو لم يلحق بها.

وبعدها بدقيقة، سدد أليو بادجي كرة تصدى لها أونيانجو.

استفاقة الأهلي في ربع الساعة الثاني من الشوط استمرت، جيرالدو مر ولعب عرضية لكن جونيور أجايي لم يلحق بها، وهو الأمر الذي تكرر في الدقيقة 17 بعرضية جيدة من أحمد فتحي لكن أجايي لعبها رأسية بعيدة عن حارس المرمى أونيانجو.

وفي الدقيقة 19، عاود صن داونز الهجوم في ظل اعتراضات على الحكم باكاري جاساما من قبل لاعبي صاحب الأرض ومدربهم بيتسو موسيماني رغبة منهم في ركلة جزاء على رامي ربيعة ضد جاستون سيرينو.

الكرة التي اعترض عليها لاعبو صن داونز عادت إلى كيكانا الذي سدد في يد الشناوي.

الدقيقة 21 شهدت الخبر السعيد للأهلي، جيرالدو حصل على خطأ من الجبهة اليمنى لعبه علي معلول على القائم القريب ليحولها المهاجم ليبوهانت مابوي في مرماه.

الأهلي أظهر وجها هجوميا بعد الهدف، تمريرة رائعة من السولية حولها بادجي من مرة واحدة فوق العارضة، فيما استمر السولية في التهديد بتسديدة قوية للغاية في الدقيقة 26 تصدى لها أونيانجو بثبات.

تقدم الأهلي استمر 6 دقائق فقط، بينية من زواني ضربت دفاع الأهلي إلى مابوي، الذي سدد لكن الشناوي تصدى، لكنه لم يقدر على التصدي لكرة سيرينو الذي تابعها في الشباك.

الهدف تسبب في ارتباك أحمر، تسبب في الدقيقة 32 في كرة خطيرة لعبها سيبوسيسو فيلاكازي برأسية في يد الشناوي.

بعدها بدقيقة، نال أحمد فتحي إنذارا، في ظل ضغط كبير من صن داونز.

الدقيقة 44 شهدت أخطر فرص الأهلي، بضغط رائع من عمرو السولية الذي مر واخترق مساحات صن داونز، ويمرر لبادجي المنفرد تماما لكن الكرة طالت من السنغالي ليشتتها الدفاع.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني، شارك تيبوجو لانجرمان كظهير أيسر في محل قلب الدفاع موسى ليبوسا، وبدأ الأهلي دون تغييرات.

الدقيقة 52 شهدت إصابة جيرالدو في الكاحل، ليشارك حسين الشحات في محله، فيما شارك باكاماني مالامبي في محل مابوي.

في الدقيقة 58 وظل ضغط كبير من صن داونز، تصدى الشناوي لصاروخ من ثيمبا زواني.

ضغط صن داونز استمر، بعد خروج خاطئ من الشناوي سدد كيكانا لكن حارس الأهلي تصدى بثبات كبير.

وفي الدقيقة 64، قدم الأهلي هجمة منظمة انتهت بتسديدة من متولي بباطن القدم في يد أونيانجو.

وشارك محمد هاني بدلا من محمود متولي في الدقيقة 67، وبعدها أيمن أشرف في مكان بادجي، ليسد فايلر كل المنافذ على فريق صن داونز.

وسدد أجايي كرة بباطن القدم سهلة في يد أونيانجو في الدقيقة 72، ثم اخترق ديانج في الدقيقة 78 وسدد بجوار القائم.

بقية المباراة شهدت محاولات يائسة من صن داونز، ومرتدات حمراء، ليتأهل الأهلي إلى نصف النهائي للمرة الـ16 في تاريخه في دوري الأبطال، رقم قياسي يحمله الأحمر.

وينتظر الأهلي الفائز من النجم الساحلي التونسي والوداد المغربي مساء اليوم السبت، فيما فاز المغاربة بقيادة مدرب الأهلي السابق خوان كارلوس جاريدو ذهابا في كازابلانكا 2-0.