لاسارتي لـ في الجول: سعيد مثل لاعبي الأهلي بالانتقام من صن داونز

يشارك مارتين لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي لاعبي الفريق الأحمر السعادة بعبور عقبة ماميلودي صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، والسبب معروف بالطبع.

وكان لاسارتي مدربا للأهلي في الخسارة الثقيلة من صن داونز 5-0 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، وانتقم الفريق الأحمر هذا الموسم وفاز على منافسه الجنوب إفريقي 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال لاسارتي لـFilGoal.com عقب المباراة: "كم هي نتيجة رائعة، أبارك للجهاز الفني واللاعبين والجماهير والإدارة".

وتابع "اللاعبون انتقموا لأنفسهم والنادي، وأنا سعيد لأجل ذلك واستحقوا هذه النتيجة".

وواصل "الفوز ليس لي، لكنني سعيد لأجلهم كلهم".

ثم أضاف "الأهلي يمتلك لاعبين جيدين جدا، وهم أيضا أشخاص رائعون على المستوى الإنساني ويستحقون الأفضل دائما".

وأتم "لازلت أتابع نتائج الأهلي أحيانا، وما حدث الموسم الماضي جزء من كرة القدم".

الأهلي استغل فوزه ذهابا 2-0، وحقق تعادلا 1-1 في بريتوريا على حساب الفريق الجنوب الإفريقي، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد أقل من عام من خسارة الأحمر على نفس الملعب 5-0، خسارة كتبت خروج الأهلي من نفس الدور العام الماضي.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة النجم الساحلي والوداد، علما أن الفريق المغربي تفوق ذهابا بهدفين دون رد.

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