قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا"

انتهى دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بوصول الثنائي المصري الأهلي والزمالك إلى نصف النهائي.

الزمالك الذي تأهل يوم الجمعة على حساب الترجي سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي.

وسيواجه الزمالك نظيره الرجاء في المغرب أولا في ذهاب نصف النهائي 1 أو 2 من شهر مايو المقبل.

بينما تقام مباراة العودة في مصر أحد يومي 8-9 من مايو المقبل.

الأهلي الذي تأهل يوم السبت على حساب صن داونز سيواجه الوداد الرياضي المغربي.

وسيلعب الأهلي أمام الوداد في المغرب أولا في الذهاب أحد يومي 1 أو 2 من مايو المقبل.

وعلى غرار الزمالك، سيقام لقاء العودة في مصر أحد يومي 8-9 من شهر مايو المقبل.

نصف نهائي دوري الأبطال سيكون خلال شهر رمضان، مما يعني إقامة مواجهتي الذهاب في الحادية عشر مساءً بتوقيت المغرب (الواحدة فجرا بتوقيت القاهرة).

وداد الأمة يقصي النجم ويكمل أضلاع المربع الذهبي 🔴💥 الفريق المغربي يضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لتكون المواجهات كالتالي 👇 الزمالك × الرجاء الأهلي × الوداد pic.twitter.com/rdAxCcoElH — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2020

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