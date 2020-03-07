جاريدو بعد الإطاحة بفريقه السابق: تحلينا بالروح القتالية.. نستحق التأهل

أشاد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للوداد البيضاوي، بما قدمه لاعبوه في مواجهة النجم الساحلي.

الوداد عبر إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته 0-1 أمام النجم في إياب ربع النهائي على استاد رادس.

وصرّح جاريدو بعد الإطاحة بفريقه السابق من البطولة: "لاعبو الوداد قدّموا مجهود فني وبدني عالٍ طوال المباراة الصعبة أمام النجم الساحلي".

وأكمل في تصريحات نقلتها جريدة "المنتخب" المغربية: "أحيي كل اللاعبين للقتالية التي تحلوا بها، استطعنا التحكم في إيقاع المباراة رغم قوة الفريق الخصم الذي يضم لاعبين كبار".

وشدد: "نستحق المرور إلى نصف النهائي".

وأوضح: "عرفنا أن النجم سيضغط علينا منذ البداية، لكننا أيضا تمكننا من الحد من خطورته".

وواصل: "سنحت لنا عدة فرص لقتل المباراة لكن للأسف تصدى القائم لأحدها".

وأتم: "أهنئ كل جماهير الوداد التي ارتحلت بكثافة لدعمنا في رادس".

هدف واحد في شباك الوداد لم يكن كافيا حتى يتأهل النجم الساحلي، ليودع الفريق التونسي البطولة بعد 24 ساعة من خروج مواطنه الترجي من الملعب ذاته وبنفس النتيجة أمام الزمالك المصري.

لينجح الوداد المغربي في إبطال مفعول سحر ملعب رادس لليوم الثاني على التوالي بعدما فعل الزمالك الأمر ذاته أمام الترجي.

وبذلك يضرب الوداد المغربي موعدا مع الأهلي في نصف النهائي، وفي الجهة الأخرى يلعب الزمالك ضد الرجاء المغربي.

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