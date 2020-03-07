سحر رادس ليس له أي تأثير.. الوداد يطيح بـ النجم ليواجه الأهلي في نصف نهائي إفريقيا

السبت، 07 مارس 2020 - 23:02

كتب : عمرو عبد المنعم

الوداد المغربي

تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في إقصاء النجم الساحلي التونسي وخطف بطاقة الصعود من قلب ملعب رادس أمام جماهير فريق سوسة.

هدف واحد في شباك الوداد لم يكن كافيا حتى يتأهل النجم الساحلي، ليودع الفريق التونسي البطولة بعد 24 ساعة من خروج مواطنه الترجي من الملعب ذاته وبنفس النتيجة أمام الزمالك المصري.

لينجح الوداد المغربي في إبطال مفعول سحر ملعب رادس لليوم الثاني على التوالي بعدما فعل الزمالك الأمر ذاته أمام الترجي.

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وبذلك يضرب الوداد المغربي موعدا مع الأهلي في نصف النهائي، وفي الجهة الأخرى يلعب الزمالك ضد الرجاء المغربي.

هدف فوز النجم جاء عن طريق المهاجم كريم عريبي في الدقيقة 58.

وصف المباراة

هدد الوداد مرمى النجم في الدقيقة الثانية بتسديدة قوية من بديع أووك مرت أعلى العارضة.

ورد النجم سريعا في الدقيقة 3 بعد عرضية من ياسين الشيخاوي مرت من أمام إيهاب المساكني مهدرا فرصة التقدم.

محاولة ثانية للنجم الساحلي في الدقيقة 29 عن طريق المهاجم كريم عريبي بعدما قابل عرضية وجدي كشريدة بضربة رأسية مرت جوار مرمى الوداد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ومع بداية الشوط الثاني انطلق النجم للهجوم بقوة في محاولة تسجيل هدف التقدم.

وبالفعل جاء هدف التقدم للنجم في الدقيقة 58 عن طريق المهاجم كريم عريبي الذي تابع الكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها في الشباك المغربية.

وظلت سيطرة النجم على مجريات اللعب مع اعتماد الوداد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على المرمى التونسي.

ودفع قيس الزواغي مدرب النجم بالمهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي لتنشيط الهجوم في محاولة لتسجيل هدف ثان.

وكاد إسماعيل الحداد نجم الوداد أن يقتل المباراة عندما أطلق تسديدة صاروخية في الدقيقة 82 اصطدمت في العارضة.

وفي الوقت بدلا من الضائع كاد وليد الكارتي أن يسجل هدفا للوداد لولا تألق الحارس أشرف كرير.

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