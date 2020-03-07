مدرب الرجاء: عشنا الرعب وتعرضنا للضرب أمام مازيمبي

السبت، 07 مارس 2020 - 23:47

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

انتقد هشام بوشروان المدرب المساعد في الرجاء البيضاوي، ما تعرض له فريقه خلال زيارة لوبومباشي لمواجهة مازيمبي.

الرجاء المغربي حجز مقعده في المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا، رغم هزيمته 0-1 على أرض مازيمبي، مستفيدا من انتصاره ذهابا 2-0 في الدار البيضاء.

وصرّح بوشروان بعد المباراة: "تأهلنا رغم المعاناة الكبيرة التي قابلتنا منذ وصولنا لوبومباشي".

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وأضاف في تصريحات نقلها موقع le360 المغربي: "تم الاعتداء بالضرب على بعض أفراد بعثتنا، كما تعرضنا لتشويش كبير في مقر الإقامة قبل المباراة".

وأكمل: "تسلّحنا بعزيمة الرجال حتى نتجاوز عقبة مازيمبي، إنها الخطوة الأولى في الطريق إلى النهائي".

وواصل: "عشنا أجواءً من الرعب خارج الملعب، فقد تعرضنا لممارسات لا تمت للأخلاق الرياضية بصلة".

وأتم: "سنحاول نسيان ما حدث".

ويلعب الرجاء أمام الزمالك في الدور المقبل بنصف النهائي، في إعادة لنهائي نسخة 2002.

ويواجه الرجاء مدربه السابق باتريس كارتيرون الذي قاده للفوز بكأس السوبر الإفريقي 2019.

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