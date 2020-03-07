قمة مصرية مغربية.. الرجاء يضرب موعدا مع الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

ضرب الرجاء البيضاوي المغربي موعدا مع الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في تخطي عقبة مازيمبي الكونغولي.

مازيمبي انتصر بهدف مقابل لا شيء على الرجاء، ولكنه لم يكن انتصارا كافيا للوصول لنصف النهائي.

الرجاء انتصر بثنائية مقابل لا شيء ذهابا، ولم تتلق شباكه أكثر من هدف واحد في لقاء الإياب ليتأهل لنصف النهائي.

هدف مازيمبي الوحيد جاء عن طريق إسحاق تشيبانجو في الدقيقة 50 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة في الشباك.

وتألق حارس مرمى الرجاء المغربي أمام ركلة جزاء مازيمبي في الدقيقة 70 أمام جاكسون موليكا. ركلة كادت تحول الأمور تماما لولا تألق أنس زنيتي حارس الرجاء.

وقاتل الفريق المغربي حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا عن تأهل الرجاء لنصف النهائي.

ويواجه الرجاء نظيره الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أحد يومي الأول أو الثاني من شهر مايو المقبل، في المغرب.

بينما تقام مباراة الإياب في مصر في الثامن أو التاسع من شهر مايو المقبل.

وواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي مرة واحدة وتحديدا في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2002.

في ذهاب النهائي، تعادل الزمالك بلا أهداف في المغرب، قبل أن يضرب الشباك المغربية بهدف تامر عبد الحميد ويتوج بالذهب الإفريقي.