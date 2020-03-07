الخطيب بعد وصول الأهلي لنصف النهائي: التأهل يُحمل الجميع مسؤولية كبيرة

السبت، 07 مارس 2020 - 19:39

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - الأهلي - الصورة من الحساب الرسمي للنادي

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تهنئة الجهاز الفني للفريق واللاعبين بعد الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تعادل في جنوب إفريقيا مع صن داونز بهدف لكل فريق، ليتأهل إلى نصف النهائي بفضل الانتصار ذهابا بثنائية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

وقال الخطيب: " التأهل اليوم يُحمل الجميع مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة".

أخبار متعلقة
لاسارتي لـ في الجول: سعيد مثل لاعبي الأهلي بالانتقام من صن داونز وائل جمعة: انتصار الأهلي "رد اعتبار".. الشناوي وجاساما نجما المباراة شمس الأهلي لن تغرب اليوم.. المارد يزيح صن داونز إلى نصف نهائي إفريقيا أحمد مرتضى: أتمنى مواجهة الأهلي في النهائي.. وحازم إمام لعب مصابا

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ الأهلي "مسؤولية مواصلة المشوار بقوة من أجل الوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب والوصول لكأس العالم للأندية".

وأشاد الخطيب بـ"الأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني وتحقيق المنشود وقطع خطوة مهمة في مشوار التتويج باللقب".

وأثنى رئيس الأهلي على "المجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون، وكذلك الانضباط الفني والسلوكي خلال رحلة الفريق بجنوب إفريقيا".

وينتظر الأهلي الفائز من النجم الساحلي التونسي والوداد المغربي مساء اليوم السبت، فيما فاز المغاربة بقيادة مدرب الأهلي السابق خوان كارلوس جاريدو ذهابا في كازابلانكا 2-0.

اقرأ أيضا:

شمس الأهلي لن تغرب اليوم

تعرف على منافس الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

وائل جمعة: الشناوي وجاساما نجما المباراة

صلاح يقرّب الدوري إلى ليفربول

صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

ربيعة: وعدنا فأوفينا

في إفريقيا الأهلي محمود الخطيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
مشهد عبثي في الدوري الإسباني.. شجار جماعي بين لاعبي إيبار ومايوركا 7 دقيقة | أوروبا
لاعب الترجي: التوقفات الكثيرة في المباراة سبب تأهل الزمالك 38 دقيقة | إفريقيا
مرتضى: تمنيت مواجهة الرجاء لأن رئيس مازيمبي "مشبوه" 57 دقيقة | إفريقيا
الخطيب بعد وصول الأهلي لنصف النهائي: التأهل يُحمل الجميع مسؤولية كبيرة ساعة | إفريقيا
في مباراة مجنونة ومثيرة للجدل.. تعادل "اعتيادي" بين أتليتكو وإشبيلية ساعة | أوروبا
مباشر في إسبانيا - برشلونة (0)-(0) سوسيداد.. الشوط الثاني ساعة | أوروبا
قائمة بيراميدز – حضور السعيد وعودة جابر أمام زاناكو ساعة | إفريقيا
فايلر: وصول فريقين من "بلدي" مصر لنصف النهائي شرف كبير للكرة المصرية 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 الترجي يعلن عقوبات الكاف رسميا: إيقاف شمام وبن غيث.. وغرامة مالية على النادي
قد ينال إعجابك