الخطيب بعد وصول الأهلي لنصف النهائي: التأهل يُحمل الجميع مسؤولية كبيرة

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تهنئة الجهاز الفني للفريق واللاعبين بعد الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تعادل في جنوب إفريقيا مع صن داونز بهدف لكل فريق، ليتأهل إلى نصف النهائي بفضل الانتصار ذهابا بثنائية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

وقال الخطيب: " التأهل اليوم يُحمل الجميع مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ الأهلي "مسؤولية مواصلة المشوار بقوة من أجل الوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب والوصول لكأس العالم للأندية".

وأشاد الخطيب بـ"الأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني وتحقيق المنشود وقطع خطوة مهمة في مشوار التتويج باللقب".

وأثنى رئيس الأهلي على "المجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون، وكذلك الانضباط الفني والسلوكي خلال رحلة الفريق بجنوب إفريقيا".

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وينتظر الأهلي الفائز من النجم الساحلي التونسي والوداد المغربي مساء اليوم السبت، فيما فاز المغاربة بقيادة مدرب الأهلي السابق خوان كارلوس جاريدو ذهابا في كازابلانكا 2-0.

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