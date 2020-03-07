فايلر: وصول فريقين من "بلدي" مصر لنصف النهائي شرف كبير للكرة المصرية

السبت، 07 مارس 2020 - 18:41

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

عبر السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي عن سعادته بوصول فريقين من مصر لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأجاب فايلر على سؤال (هل وصول الأهلي والزمالك يوضح هيمنة الكرة المصرية على إفريقيا؟) قائلا: "وصول فريقين من بلدي لنصف النهائي شرف كبير للكرة المصرية".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "وصول الأهلي والزمالك يعكس تقدم الكرة المصرية".

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وتابع "نجحنا في تنفيذ ما أرادنا أمام صن داونز ونجحنا في العبور".

وأكمل حديثه قائلا: "نفذنا خطتنا وعملنا بجد للتحضير للمباراة ونجحنا فيما نريد".

الأهلي تعادل في جنوب إفريقيا مع صن داونز بهدف لكل فريق، ليتأهل إلى نصف النهائي بفضل الانتصار ذهابا بثنائية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

الزمالك نجح في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وقف صامدا أمام الترجي التونسي في رادس، رغم اهتزاز شباكه بهدف مبكر، إلا أنه حافظ على شباكه بعد ذلك ليخرج مهزوما بهدف واحد ويطير لنصف النهائي. (طالع التفاصيل)

وسيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في نصف النهائي، بينما ينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الوداد المغربي والنجم الرياضي الساحلي.

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