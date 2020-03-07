سيد عبد الحفيظ متعجبا: لماذا تقام مباريات جنوب إفريقيا في الثالثة عصرا!

السبت، 07 مارس 2020 - 17:47

كتب : FilGoal

أليو بادجي - الأهلي - صن داونز

تعجب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي من إقامة مباراة فريقه أمام صن داونز في الثالثة عصرا على الرغم من "إمكانيات جنوب إفريقيا".

الأهلي تعادل في جنوب إفريقيا مع صن داونز بهدف لكل فريق، ليتأهل إلى نصف النهائي بفضل الانتصار ذهابا بثنائية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ: "أحمد الله على التأهل. شخصية الأهلي كانت حاضرة أمام فريق قوي وصعب مثل صن داونز".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "متعجب من إقامة المباراة في الثالثة عصرا. بلد مثل جنوب إفريقيا نظمت كأس العالم والعديد من المناسبات الكبيرة، لماذا تلعب مبارياتها في هذا الموعد؟".

وتابع "على الاتحاد الإفريقي النظر في هذا الأمر الذي لا يحدث في أوروبا. لا تجد أي مباراة مهمة وكبيرة في أوروبا تقام عصرا".

وأشاد عبد الحفيظ بأداء لاعبي الأهلي، قائلا: "لم يبخل أي لاعب في الفريق بداية من الشناوي وحتى بادجي. الكل قاتل ونجحنا في الوصول لنصف النهائي".

وأشار "سنفرح اليوم السبت وبداية من يوم الأحد سنغلق الصفحة ونبدأ الاستعداد لما هو قادم".

وأكمل حديثه قائلا: "البطولة صعبة جدا هذا الموسم. كل الفرق قوية وأبارك لـ الزمالك على التأهل".

وأتم "سنشاهد لقاء النجم والوداد، و"اللي فيه الخير يجيبه ربنا".

وينتظر الأهلي الفائز من النجم الساحلي التونسي والوداد المغربي مساء اليوم السبت، فيما فاز المغاربة بقيادة مدرب الأهلي السابق خوان كارلوس جاريدو ذهابا في كازابلانكا 2-0.

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