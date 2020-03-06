الزمالك "أقوى من الموت" يا ترجي.. الفارس يخرج مرفوع الرأس من رادس

"تونس أقوى من الموت".. تصريحات أطلقها وزير الشباب والرياضية التونسي، لتلهمنا بالعنوان المناسب لما حدث في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. الزمالك أقوى من الموت يا ترجي.

الزمالك نجح في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وقف صامدا أمام الترجي التونسي في رادس، رغم اهتزاز شباكه بهدف مبكر، إلا أنه حافظ على شباكه بعد ذلك ليخرج مهزوما بهدف واحد ويطير لنصف النهائي.

الترجي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ولكنه انتصارا لم يُغير من واقع تأهل الفارس الأبيض بفضل الانتصار ذهابا 3-1.

هدف الترجي جاء عن طريق بلال بن ساحة من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة.

وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي، لمواجهته في نصف النهائي.

الطريق إلى النهائي 🔝🏆 الزمالك سيواجه الفائز من مباراة الرجاء ومازيمبي 💪 pic.twitter.com/pvvQBBmqyc — FilGoal (@FilGoal) March 6, 2020

أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة التونسي تحدث قبل المباراة مستشهدا بالحضور الجماهيري الكبير في رادس، ليقول "الشعب التونسي أقوى من الموت"، وذلك ردا على انتشار فيروس الكورونا وكذلك العملية "الإرهابية" التي حدثت في تونس صباح يوم الجمعة.

وفي مساء يوم الجمعة كان الزمالك "أقوى من الموت" ليقف صامدا منذ الدقيقة الرابعة وحتى الدقيقة 94 ليصل نصف النهائي.

لقاء الذهاب في نصف النهائي سيكون على ملعب المتأهل من الرجاء ومازيمبي أحد أيام 1-2 من مايو المقبل، بينما لقاء الإياب سيكون في مصر.

كارتيرون يتعلم من أخطاء الماضي القريب👌 المدرب الفرنسي قدم مباراة تكتيكية رائعة وتأهل بفريقه للمربع الذهبي من قلب رادس 👏 ⚠الفارس الأبيض أول أضلاع المربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا. pic.twitter.com/xslOMiBr8C — FilGoal (@FilGoal) March 6, 2020

البداية

باتريس كارتيرون دفع بـ يوسف إبراهيم "أوباما" بدلا من محمد أوناجم. تغيير وحيد على تشكيل الفارس الأبيض عن لقاء الذهاب.

أوناجم خرج من قائمة الزمالك بالكامل بسبب الإصابة، نفس حال محمد عبد الغني.

مصطفى محمد شارك في الهجوم، وخلفه الثلاثي أحمد سيد "زيزو" وأوباما وأشرف بنشرقي.

مع ثنائي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، ورباعي الدفاع محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وحازم إمام.

📋أوباما يعود لتشكيل الزمالك وزيزو أساسي وأوناجم خارج التشكيل أمام الترجي #في_إفريقيا pic.twitter.com/JLsfqJ2KMh — FilGoal (@FilGoal) March 6, 2020

على الجانب الآخر يّعوض حسين الربيع غياب الموقوف خليل شمام في دفاع الترجي.

وبدأ فادي بن شوق في الهجوم بدلا من الجزائري عبد الرؤوف بن غيث، بجانب حمدو الهوني بلال بن ساحة وإبراهيما واتارا.

فادي بن شوق يعوض غياب عبد الرؤوف بن غيث. 📋إبراهيما واتارا يقود هجوم أبناء باب سويقة أمام الزمالك#في_إفريقيا pic.twitter.com/qk4eIKfYlg — FilGoal (@FilGoal) March 6, 2020

ضربة مبكرة.. جدا

بعد مرور أقل من 20 ثانية فقط، كاد مصطفى محمد أن ينفرد بمرمى الترجي، قبل أن يبعدها الدفاع ويسدد يوسف أوباما ولكن يتصدى لها معز بن شريفية.

رد الترجي لم يتأخر ولكنه جاء بهز الشباك.

الجزائري مصطفى غربال يحتسب ركلة جزاء لـ الترجي بداعي لمسة يد على محمود علاء.

الكرة التي احتسبها الحكم الجزائري ضربة جزاء لصالح الترجي في الدقيقة 4.#في_إفريقيا pic.twitter.com/6omQ7Mgh5z — FilGoal (@FilGoal) March 6, 2020

وتولى بلال بن ساحة مسؤولية تسديد ركلة الجزاء ونجح في تحويلها بنجاح في شباك محمد أبو جبل.

هدف أول مبكر جدا لـ الترجي في مرمى الزمالك بعد مرور 3 دقائق فقط.

ودخل طارق حامد في مناوشات مع بلال بن ساحة وبعض من لاعبي الترجي، بعد الهدف مباشرة، قبل أن يشهر الحكم بطاقته الصفراء في وجه لاعب الزمالك وصحاب هدف أصحاب الأرض.

مناوشات بين طارق حامد وبلال بن ساحة بعد هدف الترجي الأول والحكم يشهر البطاقة الصفراء للثنائي.#في_إفريقيا pic.twitter.com/ppcN7nA0w9 — FilGoal (@FilGoal) March 6, 2020

وفي الدقيقة 19 تعرض مصطفى محمد لإصابة قبل أن يتلقى العلاج ويعود بشكل طبيعي لأرض الملعب، بعدها سقط إيهاب لمباركي هو الآخر متأثرا بالإصابة قبل أن يكمل اللقاء بشكل طبيعي.

وأبعد أبو جبل خطورة محققة لـ الترجي على مرمى الزمالك على مرتين في الدقيقة 21 ليُبقي على النتيجة 1-0.

خطأ من أبو جبل كاد أن يكلف الزمالك كثيرا 🤦‍ لكن الكرة مرت بأمان.#في_إفريقيا pic.twitter.com/GGFaZqg3vC — FilGoal (@FilGoal) March 6, 2020

وظهر اعتماد الزمالك في أول نصف ساعة على أشرف بنشرقي وأوباما، بينما لم تظهر ملامح لخطورة الترجي باستثناء محاولات اللعب خلف محمد عبد الشافي.

وتوقفت المباراة كثيرا ما بين الدقيقة 30 و40 بسبب كثرة المخالفات لصالح الفريقين في وسط الملعب.

واحتسب حكم المباراة 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع في الشوط الأول، شهدت المزيد من المخالفات وتوقف اللعب.

لينتهي الشوط الأول تقدم الترجي بهدف مقابل لا شيء.

الشوط الثاني

وعلى غرار الشوط الأول، شكل الترجي خطورة على مرمى الزمالك مع بداية الشوط مباشرة، ولكن هذه المرة من جانب حمدو الهوني.

الهوني توغل داخل منطقة جزاء الزمالك قبل أن يرسل عرضية أبعدها محمود علاء على مرتين بنجاح.

بعدها مباشرة ومن جانب الهوني من جديد، أرسل عرضية أرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الزمالك، أبعدها طارق حامد.

وحصل واتارا مهاجم الترجي على بطاقة صفراء في الدقيقة 56 بعد كرة مشتركة مع الونش، بعدها مباشرة حصل بونسو هو الآخر على بطاقة صفراء بعد تدخل على ساسي.

خطورة أولى.. وتألق أبو جبل

أول فرص الزمالك على مرمى الترجي جاءت عن طريق مصطفى محمد من هجمة مرتدة مثالية.

زيزو انطلق في هجمة مرتدة قبل أن يمرر لـ مصطفى محمد الذي مهد الكرة وسدد بقوة من عند حدود منطقة الجزاء.

وتصدى معز بن شريفية لتسديدة مصطفى محمد على مرتين، وكاد أن تهتز شباكه.

فرصة أول محققة لـ الزمالك في المباراة.

التغيير الأول لـ الترجي جاء في الدقيقة 66 بمشاركة محمد علي بن حمودة بدلا من فادي بن شوق.

وفي الدقيقة 69 تألق أبو جبل ليحمي الزمالك من هدف محقق.

الجزائري حمدو الهوني استغل تقدم حازم إمام قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة في طريق الشباك، ولكن أبو جبل بالمرصاد.

تصدِ أبو جبل الرائع لأخطر فرص الترجي عن طريق حمدو الهوني 👌#في_إفريقيا pic.twitter.com/PXoV8oStdA — FilGoal (@FilGoal) March 6, 2020

وحصل محمود علاء على بطاقة صفراء في الدقيقة 72 بعد إيقاف انطلاقة الخطير الهوني، ليحتسب الحكم ركلة حرة مرت في النهاية بسلام.

البطاقات استمرت في الظهور مع احتساب العديد من المخالفات بين الفريقين، ليحصل مصطفى محمد على بطاقة صفراء نفس حال عبد القادر بدراني.

وتدخل كارتيرون ليدفع بـ كاسونجو كابونجو بدلا من مصطفى محمد في الدقيقة 80، كتغيير أول لـ الزمالك، وذلك ردا على مشاركة عبد الرحمن مزياني بدلا من واتارا.

التغيير الأخير لـ الترجي جاء في الدقيقة 83 بمشاركة ماهر بن صغير بدلا من كوامي بونسو.

وشارك محمد حسن كتغيير ثان لـ الزمالك في الدقيقة 88 بدلا من أوباما.

وواصل الحكم الجزائري احتساب ركلات حرة متبادلة للفريقين مع الدقائق الأخيرة في المباراة.

عدد المخالفات وصل لـ 55 مخالفة.

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalCAFCL #ESTZSC pic.twitter.com/lTZVmuIR77 — CAF (@CAF_Online) March 6, 2020

وفي النهاية وقف الزمالك صامدا قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة.

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