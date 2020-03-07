في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث

السبت، 07 مارس 2020 - 15:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في بورنموث

دخل محمد صلاح النجم المصري لفريق ليفربول، تاريخ الدوري الإنجليزي، برقم جديد بعد هدفه في بورنموث.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول أمام بورنموث في الدقيقة الـ25. تمريرة من ساديو ماني إلى صلاح. استلمها صلاح ثم سدد أرضية على يسار الحارس.

الهدف هو الثامن لصلاح في اللقاء السادس له أمام بورنموث. ليكون هو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل في أول 6 مباريات متتالية أمام نفس الفريق.

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صلاح تخطى بذلك رقم كريس وود مهاجم بيرنلي، والذي سجل في أول خمس مباريات خاضها أمام وست هام.

الهدف هو الـ70 لصلاح مع ليفربول في مباراته المائة في الدوري الإنجليزي مع ليفربول. أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ ليفربول في أول 100 مباراة بفارق 7 أهداف.

وهو الهدف الـ16 له هذا الموسم في الدوري، وبفارق هدف واحد عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي متصدر الهدافين بالتساوي مع بيير أوباميانج مهاجم أرسنال.

ويتقدم ليفربول على بورنموث بهدفين مقابل هدف مع اقتراب الشوط الأول من نهايته.

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