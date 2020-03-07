وائل جمعة: انتصار الأهلي "رد اعتبار".. الشناوي وجاساما نجما المباراة

السبت، 07 مارس 2020 - 17:12

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - صن داونز

وصف وائل جمعة نجم الأهلي السابق والمحلل الحالي مرور الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بـ"رد الاعتبار".

وقال جمعة في إطار تحليله للمباراة على bein sports: "فوز الأهلي ومروره، رد اعتبار".

وشدد "الأهلي قدم أداء منضبطا للغاية، وريني فايلر تعامل مع الشوط الثاني تحديدا بشكل أكثر من ممتاز".

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وأكمل "محمد الشناوي، وباكاري جاساما حكم المباراة، هما نجما اللقاء".

وأشاد جمعة بفايلر قائلا إنه تدخل بشكل ناجح جدا في المباراة بتغييراته، لكنه كان يفضل مشاركة وليد سليمان بدلا من حسين الشحات، الذي شارك في محل جيرالدو الذي خرج مصابا.

وأتم جمعة مشيدا بفايلر "ربما هناك مشكلة بشأن عدم الثبات في التشكيل، لكنه يستخدم التشكيل كمكافأة أو عقاب على الأداء أو التدريب، كما نرى أيضا موقفه مع محمود عبد المنعم (كهربا) وعدم مشاركته بعد مباراة السوبر المحلي".

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الأهلي استغل فوزه ذهابا 2-0، وحقق تعادلا 1-1 في بريتوريا على حساب الفريق الجنوب الإفريقي، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد أقل من عام من خسارة الأحمر على نفس الملعب 5-0، خسارة كتبت خروج الأهلي من نفس الدور العام الماضي.

لكن في العام الحالي، الوضع تغير 180 درجة.

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