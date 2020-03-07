الدوري يقترب في ليلة تاريخية لـ صلاح.. ليفربول يقلب تأخره لفوز على بورنموث

قلب ليفربول تأخره إلى فوز. اقترب الدوري أكثر وأكثر من ليفربول، ودخل محمد صلاح تاريخ الدوري الإنجليزي برقم جديد بعد الهدف في بورنموث.

فاز ليفربول على بورنموث بهدفين مقابل هدف على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

سجل محمد صلاح وساديو ماني هدفا ليفربول، فيما سجل كالوم ويلسون هدف بورنموثز

التشكيل

محمد صلاح بدأ اللقاء كأساسي في تشكيل ليفربول. لتكون هي المباراة الـ100 للنجم المصري مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

من جهة أخرى، بدأ أدريان كأساسي في حراسة المرمى في ظل غياب أليسون بيكر للإصابة، فيما فضل يورجن كلوب إراحة أنرو روبيرتسون، ليبدأ جيمس ميلنر بدلا منه.

وصف المباراة

بورنموث فاجأ ليفربول بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة. مرتدة منظمة يمررها كالوم ويلسون إلى فيليب بيلينج، ومنه إلى جيفيرسون ليرما والذي أرسل عرضية، أودعها ويلسون في المرمى مسجلا الأول.

وكاد الضيوف يسجلون الثاني في الدقيقة الـ13. ركنية قابلها ناثان أكي برأسية، لكن أدريان حولها إلى ركنية بصعوبة.

ليفربول دخل اللقاء هنا وبدأ يشكل الضغط. طولية في الدقيقة الـ17، استلمها روبيرتو فيرمينو وسدد لكن أرون رامسالدي حارس بورنموث أنقذها.

صلاح يدخل التاريخ

وفي الدقيقة الـ25 جاء هدف التعادل أخيرا عن طريق محمد صلاح. ساديو ماني قطع الكرة من المدافع، وأرسل تمريرة استلمها صلاح وسدد أرضية على يسار الحارس.

الهدف هو الثامن لصلاح في اللقاء السادس له أمام بورنموث. ليكون هو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل في أول 6 مباريات متتالية أمام نفس الفريق.

صلاح تخطى بذلك رقم كريس وود مهاجم بيرنلي، والذي سجل في أول خمس مباريات خاضها أمام وست هام.

الهدف هو الـ70 لصلاح مع ليفربول في مباراته المائة في الدوري الإنجليزي مع ليفربول. أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ ليفربول في أول 100 مباراة بفارق 7 أهداف.

ووصل صلاح إلى الهدف الـ16 له هذا الموسم في الدوري، وبفارق هدف واحد عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي متصدر الهدافين بالتساوي مع بيير أوباميانج مهاجم أرسنال.

الضغط مستمر

ضغط ليفربول استمر وبشدة. ترينت أرنولد أرسل عرضية في الدقيقة الـ28، لكن الدفاع أبعدها إلى ركنية قبل متابعة ماني.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الـ33. بينية من فيرجيل فان دايك إلى ماني، والسنغالي ينفرد ويسجل الثاني لليفربول.

ستانيسلاس سدد كرة قوية جدا في الدقيقة الـ39 من خارج منطقة الجزاء، لكن تصدى لها أدريان إلى ركنية.

الشوط الثاني

وسط الهدوء مع بداية الشوط الثاني، تألق جيمس ميلنر وأنقذ هدفا محققا في الدقيقة الـ60. ريان فريزر انفرد بالمرمى وسدد الكرة فوق دريان، لكن ميلنر خرج من الأرض وأنقذ الكرة من خط المرمى.

أول فرص ليفربول في الشوط الثاني كانت في الدقيقة الـ66. ركنية نفذها أرنولد، وقابلها فيرجيل فان دايك برأسية في يد الحارس.

روبيرتو فيرمينو استخلص لنفسه كرة رائعة في الدقيقة الـ72، لكنه سدد كرة عرضية مرت أمام ماني الذي وقف أمام المرمى الخالي.

ساديو ماني كاد يسجل الثالث بطريقة راااائعة في الدقيقة الـ74. تصويبة R2 من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيسر.

صلاح سدد مجددا في الدقيقة الـ76 لكن الحارس حولها إلى ركنية.

وتقدم أرنولد في الدقيقة الـ77 ودخل منطقة الجزاء، لكنه أرسل عرضية أبعدها الدفاع إلى ركنية.

تبديلات متأخرة

يورجن كلوب لجأ لدكة البدلاء في الدقائق العشر الأخيرة. شارك أدم لالانا في الدقيقة الـ83 بدلا من أوكتس تشامبيرلين.

فيرمينو أهدر الثالث في الدقيقة الـ90. انطلاقة من صلاح ثم عرضية، قابلها فيرمينو بلمسة فوق المرمى بقليل،

وخرج فيرمينو في الدقيقة الـ92، ليشارك ديفوك أوريجي بدلا منه، ولينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ82 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة الـ27 في المركز الـ18.