سبورة في الجول – كيف فرض كارتيرون شخصية الزمالك على الترجي في رادس

رغم الخسارة بهدف، لكن الزمالك حقق المراد وتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي.

الزمالك استقبل هدفا في الدقيقة الثالثة، لكن الفريق بقيادة باتريس كارتيرون، استطاع غلق الأبواب في أوجه لاعبي الترجي. فكان الوصول لمرمى محمد أبو جبل صعب المنال.

أحمد عز الدين يحلل في "سبورة في الجول" طريقة فرض كارتيرون لشخصية الزمالك القوية على الترجي في رادس، والتي قادت القلعة البيضاء إلى نصف النهائي.

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