مؤتمر كارتيرون: الترجي يبدأ بقوة على أرضه.. لكننا كنا جاهزين فنيا وبدنيا

أشاد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بلاعبيه بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك وصل إلى نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا، بفوزه 3-2 على الترجي في مجموع المباراتين.

وصرّح كارتيرون في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "قلت إنه يتوجب علينا أن نتحلى بالفعالية لكي نُقصي ناديا كبيرا كالترجي، الذهاب كان ناجحا والإياب كذلك".

وأضاف: "عانينا كثيرا اليوم بسبب الضغط من الدقيقة الأولى، ولم نتحصل على الكثير من الهجمات المرتدة، عانينا كثيرا وعرفنا كيف نتحكم في نتيجة هذه المباراة ومررنا إلى الدور التالي، هذا فخر لنا".

وشدد: "لعبنا مباراة تكتيكية رفيعة المستوى في رادس".

واعترف: "ركلة الجزاء كانت مبكرة وخارج التوقعات ".

وأكمل: "أحترم الترجي وراضٍ عن الأداء، حققنا الهدف الذي جئنا من أجله إلى تونس وهو التأهل إلى نصف النهائي".

وأشاد بمنافسه: "الترجي يسير بخطى ثابتة رغم بعض غياباته ورحيل لاعبيه، لكنه لا يزال متماسكا".

وأتم: "الترجي يبدأ المباريات دائما على أرضه بشكل جيد، لكن لاعبي الزمالك تحلوا بثقة كبيرة وكانوا جاهزين فنيا وبدنيا وظهروا بنفس المستوى طوال 90 دقيقة، وواجهوا ضغط الترجي الكبير".

الزمالك نجح في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وقف صامدا أمام الترجي التونسي في رادس، رغم اهتزاز شباكه بهدف مبكر، إلا أنه حافظ على شباكه بعد ذلك ليخرج مهزوما بهدف واحد ويطير لنصف النهائي.

الترجي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ولكنه انتصارا لم يُغير من واقع تأهل الفارس الأبيض بفضل الانتصار ذهابا 3-1.

هدف الترجي جاء عن طريق بلال بن ساحة من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة.

لقاء الذهاب في نصف النهائي سيكون على ملعب المتأهل من الرجاء ومازيمبي أحد أيام 1-2 من مايو المقبل، بينما لقاء الإياب سيكون في مصر.

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