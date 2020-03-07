الزمالك: طارق حامد متاح للمشاركة في ذهاب نصف نهائي الأبطال

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي الزمالك، موقف طارق حامد لاعب وسط الفريق من ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي الإطار ذاته تحدث أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مصير طارق حامد، قائلا: "تحدثت مع سامي الشيشيني وحمادة أنور وعلّمت بأنه متاح للمشاركة".

وأشار في تصريحاته عبر قناة الزمالك "أعتقد بأنه سيشارك بشكل طبيعي في المباراة".

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الترجي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ولكنه انتصارا لم يُغير من واقع تأهل الفارس الأبيض بفضل الانتصار ذهابا 3-1.

هدف الترجي جاء عن طريق بلال بن ساحة من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة.

وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي، لمواجهته في نصف النهائي.

لقاء الذهاب في نصف النهائي سيكون على ملعب المتأهل من الرجاء ومازيمبي أحد أيام 1-2 من مايو المقبل، بينما لقاء الإياب سيكون في مصر.

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