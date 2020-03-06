بي بي سي: إلغاء الدوري الإنجليزي وارد لو أصيب أحد اللاعبين بـ كورونا

يواصل فيروس كورونا عبثه بالأحداث الرياضية، تماما كما يثير الذعر في أنحاء متفرقة من العالم، والضحية قد يكون الدوري الإنجليزي.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ذكرت أن الحكومة خاطبت رابطة الدوري الإنجليزية، وأوضحت لها أن إلغاء المسابقة سيكون واردا للغاية حال إصابة أحد اللاعبين بـ فيروس كورونا.

وأوضحت بي بي سي أنها اطلعت على الخطاب المُرسَل من الحكومة البريطانية إلى رابطة الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر الخطاب أن "وضع الأندية المشاركة في المسابقة سيكون حاسما، فأي تفشي للعدوى في أحد الفرق قد يجعل إكمال الموسم صعبا للغاية".

لعب المباريات دون جمهور هو الإجراء الطارئ الأساسي الذي وضعته رابطة الدوري الإنجليزي حال تفشي فيروس كورونا. رغم ذلك، فالمباريات حتى اللحظة ستُلعب كما هو مخطط لها دون أي إجراءات جديدة.

وواصل الخطاب: "بعد التشاور مع مخططي التعامل مع الأزمات في الحكومة، تركيزنا الأساسي في خطة الطوارئ هو إقامة المباريات دون جماهير".

الحكومة البريطانية وضعت 3 مستويات مختلفة من خطط الطوارئ، وقد تتدخل إن ساءت الأوضاع.

حاليا، الدوري الإنجليزي في المستوى الأول، أما المستوى الثاني للطوارئ فسيكون "لعب المباريات دون جماهير"، فيما يكون المستوى الثالث بـ "إلغاء المسابقة، أو اختصارها، أو تأجيلها".

النصيحة الأهم للأندية هي رفع درجة الاهتمام بالنظافة، وأخذ خطوات للحد من الوصول إلى الملاعب ومناطق التدريب.

الكثير من الأندية بدأت في أخذ احتياطاتها بالفعل، عن طريق منع اللاعبين من التوقيع للجماهير، أو التقاط الصور معهم، أو مصافحة الطاقم العامل في المؤسسة.

الرسالة أوضحت رؤية الحكومة في مدى تأثر الفعاليات الرياضية بانتشار وباء كورونا، ويشير إلى أن بريطانيا لن تتبع نهج دول أخرى في إلغاء بطولات إلا حال توفر دليل حقيقي يدعم هذه الخطوة.

وذكرت الرسالة: "لا تنظر السلطات الصحية إلى الفعاليات الرياضية في حد ذاتها بصفتها مساهم كبير في تفشي الفيروس. بل أن الأماكن الأكثر نقلا للوباء هي المنازل، والمدارس، والعمل، وأن مناطق الفعاليات الرياضية المفتوحة لم تشكل مشاكل بنفس قدر مراكز التسوق والحانات والمطاعم على سبيل المثال".

رغم ذلك، فإن وجهة نظر الحكومة أن سفر وتجمع المشجعين في الحانات على خلفية الأحداث الرياضية قد يكون هو مصدر الخطر المحتمل.

الرسالة قدّرت عدد الجماهير في الدوري الإنجليزي بـ 350 ألفا أسبوعيا.

نقطة مهمة أخرى أوضحتها الحكومة، أنه لو تم إلغاء المباريات أو إقامتها دون جمهور، فإن التخوف كبير بسبب جهل السلطات بالنشاطات التي ستمارسها الجماهير في وقت الفراغ هذا، مما سيزيد مخاطر انتقال العدوى، ولذا تعمل مع الموظفين المدنيين لوضع افتراضات أكثر تفصيلا.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد منعت المصافحات الروتينية بين اللاعبين والمدربين قبل المباريات بالجولة المقبلة من المسابقة.

ووصل عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 163 مساء اليوم الجمعة.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة قبل 10 جولات على نهاية المسابقة، ويقترب من الظفر باللقب الغائب من 1990.

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