السعودية تمنع حضور الجماهير في كل النشاطات الرياضية بسبب كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، تعليق الحضور الجماهيري في كل الفعاليات الرياضية بالبلاد كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونشرت وزارة الرياضية السعودية بيانا اليوم الجمعة، أوضحت فيه تعليق الحضور في كل الفعاليات الرياضية بداية من غدا السبت 7 مارس 2020.

وذكر البيان:

"تابعت وزارة الرياضة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة حفظها الله على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وبناءً على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقا من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار الفيروس خصوصا في الأماكن التي تشهد تجمعا كثيفا للحشود البشرية، فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتبارا من يوم غد السبت وحتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة".

وأفادت الوزارة أنه "سيتم التنسيق مع الأندية التي ستلعب غدا السبت في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لاسترجاع قيمة التذاكر المدفوعة من الجماهير وإيجاد الآلية المناسبة لذلك".

وزارة الرياضة تُعلن تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت 7 مارس 2020م وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وحرصاً من الوزارة على سلامة الجميع pic.twitter.com/zlHReEL8Dr — وزارة الرياضة (@gsaksa) March 6, 2020

وشهدت السعودية إصابة 5 حالات بـ فيروس كورونا الذي اجتاح مناطق متفرقة من العالم، وتسبب في تأجيل وإلغاء العديد من الفعاليات الرياضية.

وكانت الكويت قد جمدت النشاط الرياضي، فيما اتخذت السلطات المغربية قرارا بإقامة الفعاليات الرياضية دون جماهير، النهج التي سارت عليه السعودية.

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