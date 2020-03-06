كارتيرون: نصف النهائي سيكون صعبا عليّ نفسيا

الجمعة، 06 مارس 2020 - 23:31

كتب : FilGoal

كارتيرون - الزمالك - مازيمبي

اعترف باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أن مواجهة نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا لن تكون سهلة على شخصه من الناحية النفسية.

الزمالك وصل إلى نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا، بفوزه 3-2 على الترجي في مجموع المباراتين.

وصرّح كارتيرون بعد المباراة عبر بي إن سبورتس: "التأهل كان مستحقا، لقد تخطينا بطل آخر نسختين، لعبنا اليوم بشجاعة كبيرة وكثافة عددية".

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وواصل حديثه عن الخسارة 0-1 إيابا في رادس: "مهمتنا ازدادت صعوبة بعد استقبال هدف مبكر، خصوصا أننا لم نخلق الكثير من الهجمات المرتدة السانحة للتسجيل، لكننا تحلينا بروح انتصارية فريدة، إذ لم يكن من السهل هزم فريق كبير".

واعترف كارتيرون أن التأهل كان همه الشاغل مما دفعه لخوض مباراة دفاعية: "بصراحة طموحنا كان التأهل والوصول إلى نصف النهائي، لم نخلق فرصا كثيرة وصعّبنا المأمورية على أنفسنا، لم نرغب في أن نستقبل هدفا مبكرا لكن هذا ما حدث، وعرفنا كيف نلعب على التفاصيل الصغيرة".

ويلعب الزمالك في نصف النهائي أمام الفائز من مازيمبي الكونغولي، والرجاء المغربي، وهما فريقان سبق لـ كارتيرون قيادتهما إلى بطولات إفريقية من قبل.

وعن ذلك قال كارتيرون: "مازيمبي والرجاء فريقان كبيران، لن تكون مباراة سهلة عليّ من الناحية النفسية لأني كنت على مقربة من هذين الناديين".

وأتم: "فليفز الفريق الأفضل بينهما، وسنخض أمامه مباراة كبيرة، سنلعب الذهاب خارج أرضنا وهو سلاح ذو حدين، لكن الإياب سيكون في ملعبنا وننتظر دعم جماهير الزمالك".

الزمالك نجح في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وقف صامدا أمام الترجي التونسي في رادس، رغم اهتزاز شباكه بهدف مبكر، إلا أنه حافظ على شباكه بعد ذلك ليخرج مهزوما بهدف واحد ويطير لنصف النهائي.

الترجي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ولكنه انتصارا لم يُغير من واقع تأهل الفارس الأبيض بفضل الانتصار ذهابا 3-1.

هدف الترجي جاء عن طريق بلال بن ساحة من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة.

لقاء الذهاب في نصف النهائي سيكون على ملعب المتأهل من الرجاء ومازيمبي أحد أيام 1-2 من مايو المقبل، بينما لقاء الإياب سيكون في مصر.

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