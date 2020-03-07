أوباميانج: لا احتاج للألقاب لأصبح هدافا كبيرا

السبت، 07 مارس 2020 - 11:53

كتب : FilGoal

أوباميانج

يعتقد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج أنه لا يحتاج للفوز بالألقاب من أجل أن يصبح ضمن أفضل مهاجمي العالم.

اللاعب البالغ 30 ارتبط بالرحيل عن صفوف أرسنال الإنجليزي في ظل تعثر مفاوضاته مع النادي من أجل التجديد.

أوباميانج تحدث عبر شبكة سكاي سبورتس قائلا: "أنا مهاجم لذلك سأدافع عن جهتي، لا اعتقد أن التتويج بالألقاب سيجعلني مهاجما كبيرا".

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وتابع "بالطبع أنها ستساعد لكننا رأينا مهاجمين عظماء لم يفوزوا بالألقاب لكننا نحترمهم بسبب جودتهم".

وأكمل "لا تحتاج للفوز بالألقاب لكن إذا حققتها سيكون أفضل".

وتطرق أوبا هداف الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي بالتساوي مع محمد صلاح وساديو ماني برصيد 22 هدفا للحديث عن أهداف أرسنال الموسم الجاري.

ويمتلك أرسنال فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا رغم احتلال الفريق المركز العاشر.

وواصل الجابوني: "اعتقد أن التأهل لدوري الأبطال ممكنا، كل شيء ممكن، الموسم الماضي كنا نبتعد عن مراكز دوري الأبطال بفارق 10 نقاط ومن ثم عدنا في النهاية وكنا قريبين واعتقد أننا قد نقوم بها".

وأردف "علينا التركيز ومن ثم سوف نصل إلى أهدافنا".

وعن الخروج من الدوري الأوروبي أمام أولمبياكوس اليوناني في دور الـ 32 "حصلت على فرصة أخرى وأضعتها، هذا خطأي هذا سبب احباطي لكنها كرة القدم وهذا يحدث، في اليوم التالي عدت للتدريبات".

أوباميانج أهدر هدفا محققا في الوقت بدلا من الضائع من داخل منطقة الجزاء كان كفيلا بتأهل الجنرز.

وأتم "ظل نفس الاحساس لمدة يومين ونمت متأخرا في تلك الليلة بسبب التفكير في تلك الكرة، وبعد ذلك صار الأمر جيدا بسبب عائلتي وهم من يعطوني القوة وأظل قويا بسببهم".

أوباميانج سجل 20 هدفا في 31 مباراة وصنع هدفا وحيدا في الموسم الجاري.

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