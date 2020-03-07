جوارديولا: برونو فيرنانديش لم يكن هدفا لـ مانشستر سيتي

أصر جوسيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن الفريق لم يكن يستهدف التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد.

ويلتقي سيتي مع يونايتد في دربي مانشستر ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

بيب قال في المؤتمر الصحفي: "قلت سابقا عدة مرات أنه يتم ربطنا بأكثر من مليون لاعب كل شهر، لا أعلم إذا قرر الوكلاء القيام بشيء حيال ذلك".

وتابع "اعتقد أن النادي لم يتحدث مع وكيله، لكنهم ربطوا اهتمام الفريق بهذا اللاعب بالإضافة إلى مليون لاعب آخر".

وأضاف "لا أعلم ماذا تعني (نوعية اللاعب الخاص بي)، أنا أفضل المدافعين والمميزين في الكرات الهوائية".

وأتم "لا اعتقد كثيرا أن هؤلاء اللاعبين مناسبين للفريق والمدير الفني، لكنني أعتقد أنه لاعب استثنائي وهذا هو السبب تعاقده مانشستر يونايتد".

البرتغالي البالغ 25 عاما انضم للشياطين الحمر مقابل 55 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية.

وظهر تأثير برونو سريعا إذا سجل 3 أهداف وصنع هدفين في 7 مباريات بجميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.

اقرأ أيضا:

الزمالك "أقوى من الموت" يا ترجي.

هل يغيب طارق حامد عن نصف النهائي

ماذا قال كارتيرون بعد تخطي الترجي

كارتيرون يوضح لماذا سيكون نصف النهائي صعبا عليه نفسيا

فرمان من السعودية بسبب فيروس كورونا

هل يُلغى الدوري الإنجليزي؟