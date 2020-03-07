جوارديولا: برونو فيرنانديش لم يكن هدفا لـ مانشستر سيتي

السبت، 07 مارس 2020 - 11:28

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديس - مانشستر يونايتد - واتفورد

أصر جوسيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن الفريق لم يكن يستهدف التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد.

ويلتقي سيتي مع يونايتد في دربي مانشستر ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

بيب قال في المؤتمر الصحفي: "قلت سابقا عدة مرات أنه يتم ربطنا بأكثر من مليون لاعب كل شهر، لا أعلم إذا قرر الوكلاء القيام بشيء حيال ذلك".

أخبار متعلقة
مؤتمر جوارديولا: عودة دي بروين.. وساني يحتاج لمباراة أخرى مع فريق الشباب جوارديولا: نسعى للقبي دوري الأبطال وكأس إنجلترا بعد نهاية المنافسة على الدوري جوارديولا يوضح حالة المصابين قبل لقاء شيفيلد جوارديولا: سنحاول منافسة ليفربول في دوري الأبطال وكأس إنجلترا

وتابع "اعتقد أن النادي لم يتحدث مع وكيله، لكنهم ربطوا اهتمام الفريق بهذا اللاعب بالإضافة إلى مليون لاعب آخر".

وأضاف "لا أعلم ماذا تعني (نوعية اللاعب الخاص بي)، أنا أفضل المدافعين والمميزين في الكرات الهوائية".

وأتم "لا اعتقد كثيرا أن هؤلاء اللاعبين مناسبين للفريق والمدير الفني، لكنني أعتقد أنه لاعب استثنائي وهذا هو السبب تعاقده مانشستر يونايتد".

البرتغالي البالغ 25 عاما انضم للشياطين الحمر مقابل 55 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية.

وظهر تأثير برونو سريعا إذا سجل 3 أهداف وصنع هدفين في 7 مباريات بجميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.

اقرأ أيضا:

الزمالك "أقوى من الموت" يا ترجي.

هل يغيب طارق حامد عن نصف النهائي

ماذا قال كارتيرون بعد تخطي الترجي

كارتيرون يوضح لماذا سيكون نصف النهائي صعبا عليه نفسيا

فرمان من السعودية بسبب فيروس كورونا

هل يُلغى الدوري الإنجليزي؟

برونو فيرنانديش بيب جوارديولا مانشستر سيتي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الحفيظ يتحدث عن إصابة ثلاثي الأهلي بعد لقاء صن داونز.. و"التجديد لـ فايلر" 6 دقيقة | مصر
محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 13 دقيقة | أمريكا
مؤتمر مورينيو – انتقاد قوي لـ ندومبيلي.. وافتقاد لأسماك القرش 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي: نتمنى تأجيل أعمال الصيانة في استاد القاهرة لبعد لقاء الوداد 52 دقيقة | إفريقيا
فتحي: بكاري جاساما صديقي ومن أفضل حكام إفريقيا.. وكنا نستطيع الفوز بـ3 أهداف ساعة | إفريقيا
منسق صن داونز: الآن عرفتوا سر ضحكتي عندما أوقعتنا القرعة ضد الأهلي ساعة | إفريقيا
جاريدو بعد الإطاحة بفريقه السابق: تحلينا بالروح القتالية.. نستحق التأهل ساعة | إفريقيا
مدرب الرجاء: عشنا الرعب وتعرضنا للضرب أمام مازيمبي ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 3 الترجي يعلن عقوبات الكاف رسميا: إيقاف شمام وبن غيث.. وغرامة مالية على النادي 4 حوار في الجول - نادر شوقي يكشف كل تفاصيل إصابة رمضان صبحي.. سر تأخره وموعد عودته
قد ينال إعجابك