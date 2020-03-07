تشكيل الأهلي المتوقع – تأمين دفاعي من فايلر أمام صن داونز

سيحاول ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، توفير تأمين دفاعي أكبر أمام ماميلودي صن داونز.

استقر ريني فايلر مدرب الأهلي، على التشكيل الأقرب لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي سيشهد تواجد علي معلول كظهير أيسر، فيما سيتواجد أحمد فتحي في الجهة اليمنى.

ويفكر فايلر في الدفع بـ محمود متولي كمحور ارتكاز ثالث لمزيد من التأمين الدفاعي، على أن يبدأ جونيور أجايي كمهاجم صريح.

أما إذا لم يبدأ محمود متولي في الهجوم، واكتفى المدرب السويسري بـ أليو ديانج، والسولية في وسط الملعب، فسيبدأ مروان محسن وقتها كمهاجم صريح.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي.

الوسط: محمود متولي – أليو ديانج – عمرو السولية.

أمامهم: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: جونيور أجايي.

الأهلي فاز على صن داونز بهدفين مقابل لا شيء ذهابا، ويحتاج لتفادي الخسارة بثلاثة أهداف للتأهل.

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اختر أنت التشكيل المثالي لـ الأهلي أمام صن داونز من هنا.

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