أمير مرتضى: لاعبو الزمالك أصحاب شخصية قوية.. ولن نضم مدرب أحمال

السبت، 07 مارس 2020 - 01:24

كتب : FilGoal

كارتيرون - الزمالك

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، ان شخصية لاعبي فريقه القوية هي ما صنعت الفارق أمام الترجي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: "لاعبو الزمالك أصحاب شخصية قوية. لا يتأثرون بالضغوطات والظروف السلبية. حتى الصفقات التي انضمت لنا قبل بداية الموسم الجاري أيضا بتميزون بشخصية قوية صنعت الفارق".

وتطرق أمير للحديث عن غياب مدرب الأحمال في جهاز الزمالك، فقال "تحدثت مع باتريس كارتيرون بهذا الصدد، والرجل رفض دخول مدرب أحمال في الوقت الحالي".

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وأكمل "لا أستطيع إقحام فرد في الجهاز الفني لمجرد مطالبة السوشيال ميديا به".

المشرف العام أتبع "كارتيرون قال لي إن أردتم مساعدتي، زيدوا من أجهزة الاستشفاء والعمال الذين يعملون عليها. هذا ما أحتاجه وسط تلاحم المباريات لأن في هذا الوقت لا يوجد مساحة أساسا لوضع برنامج إعداد بدني جديد".

الترجي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ولكنه انتصارا لم يُغير من واقع تأهل الفارس الأبيض بفضل الانتصار ذهابا 3-1.

هدف الترجي جاء عن طريق بلال بن ساحة من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة.

لقاء الذهاب في نصف النهائي سيكون على ملعب المتأهل من الرجاء ومازيمبي أحد أيام 1-2 من مايو المقبل، بينما لقاء الإياب سيكون في مصر.

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