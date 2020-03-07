أحمد مرتضى: أتمنى مواجهة الأهلي في النهائي.. وحازم إمام لعب مصابا

تمنى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك حجز مقعده في المربع الذهبي للمسابقة القارية، رغم هزيمته 1-0 أمام الترجي التونسي في رادس، مستفيدا من فوزه ذهابا 3-1 بإستاد القاهرة.

وصرّح أحمد مرتضى عبر "إم بي سي مصر": "توقعنا هذه الأجواء في رادس".

وأضاف: "أود شكر مرتضى منصور لأن الناس لا تعرف ماذا فعل خلال هذا الشهر، لقد كان شهرا صعبا على الجميع".

وأكمل: "اعتدنا أن تطارد المشكلات الزمالك، وصرنا الآن مترقبين المشكلة التي سيفتعلونها للزمالك الأسبوع المقبل".

وواصل: "كان يوجد شحنا جماهيريا كبيرا في تونس، ومرتضى منصور كان يتصل بنا 10 مرات يوميا للاطمئنان على البعثة".

وأضاف: "لفترة طويلة ابتعدنا عن مكانتنا بين كبار القارة، والآن عدنا إلى مكانتا الطبيعية في الساحة".

وعن الفريق الذي يفضل مواجهته في نصف النهائي: "لا يهمني من أواجه في نصف النهائي، الرجاء ومازيمبي فريقان قويان، وكل مباراة لها ظروفها، فعلى أرض مازيمبي كنا متعادلين ومتماسكين حتى الدقيقة 70".

وأتم حديثه: "أتمنى أن يتأهل الأهلي ونواجهه في المباراة النهائية".

لاحقا وعبر القناة الرسمية للزمالك، صرّح أحمد مرتضى: "رئيس النادي قام بمجهود جبار، الزمالك شرّف مصر، وقدّم ملحمة، وفاز ببطولتين في ظرف شهر، وتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب بطل القارة مرتين متتاليتين".

وأتم: "حازم إمام خاض المباراة رغم تعرضه لإصابة في قدمه".

الزمالك نجح في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وقف صامدا أمام الترجي التونسي في رادس، رغم اهتزاز شباكه بهدف مبكر، إلا أنه حافظ على شباكه بعد ذلك ليخرج مهزوما بهدف واحد ويطير لنصف النهائي.

الترجي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ولكنه انتصارا لم يُغير من واقع تأهل الفارس الأبيض بفضل الانتصار ذهابا 3-1.

هدف الترجي جاء عن طريق بلال بن ساحة من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة.

لقاء الذهاب في نصف النهائي سيكون على ملعب المتأهل من الرجاء ومازيمبي أحد أيام 1-2 من مايو المقبل، بينما لقاء الإياب سيكون في مصر.

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