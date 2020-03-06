هيثم فاروق يصفق لـ كارتيرون ويصرح: الترجي لم يكن ليسجل إذا استمرت المباراة 5 ساعات

وجه هيثم فاروق نجم الزمالك السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس تحية خاصة للفرنسي باتريس كارتيرون بعد وصول الفارس الأبيض لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك نجح في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وقف صامدا أمام الترجي التونسي في رادس، رغم اهتزاز شباكه بهدف مبكر، إلا أنه حافظ على شباكه بعد ذلك ليخرج مهزوما بهدف واحد ويطير لنصف النهائي. (طالع التفاصيل)

وقال هيثم فاروق: "في البداية أريد التصفيق لـ كارتيرون".

وفسر "أعاد الزمالك مرة أخرى بعدما فقد عدد كبير من الجماهير الآمل بعد الخسارة أمام مازيمبي، ولكن كارتيرون أعاد الزمالك من جديد بفضل الصلابة الدفاعية".

وأضاف "يجب كذلك الإشادة بمدرب حراس الزمالك الذي لا يتحدث عنه أي أحد. مستوى أبو جبل رائع وفي تصاعد كبير وقام بإنقاذ المباراة".

وتابع "كارتيرون لعب بخطة مميزة. لعب 270 دقيقة أمام الترجي بطل آخر نسختين في إفريقيا ولم يسجل سوى 3 مرات من بينهم مرتين من علامة الجزاء".

وأكمل حديثه قائلا: "الترجي يعاني من مشكلة هجومية واضحة. لم يكن لينجح في التسجيل إذا استمرت المباراة 5 ساعات بفضل تألق الونش ومحمود علاء".

وأشار "محمود علاء والونش من نجوم المباراة".

الترجي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ولكنه انتصارا لم يُغير من واقع تأهل الفارس الأبيض بفضل الانتصار ذهابا 3-1.

هدف الترجي جاء عن طريق بلال بن ساحة من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة.

وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي، لمواجهته في نصف النهائي.

لقاء الذهاب في نصف النهائي سيكون على ملعب المتأهل من الرجاء ومازيمبي أحد أيام 1-2 من مايو المقبل، بينما لقاء الإياب سيكون في مصر.

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