كلوب يعلن إصابة أليسون وغيابه عن مواجهة أتليتكو مدريد

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول إصابة حارسه البرازيلي أليسون بيكر وغيابه عن مواجهة لقاء بورنموث في الدوري الإنجليزي.

كلوب قال في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي: "أليسون يعاني من مشكلة في عضلة الفخذ".

وتابع "أليسون بكل تأكيد سيكون خارج مواجهة بورنموث، لقد تعرض لمشكلة بسيطة قبل مواجهة تشيلسي وفضلنا عدم المخاطرة".

الحارس البرازيلي لم يشارك في خسارة الريدز أمام تشيلسي في دور الـ 16 من كأس الاتحاد وشارك الإسباني أدريان بدلا منه.

وعن إمكانية لحاق البرازيلي بمواجهة أتليتكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا "أعتقد أنه سيعود بعد نهاية فترة التوقف الدولي".

وتابع "علينا أن نصدر قرارا بموقفه الأسبوع المقبل، بعد التوقف الدولي سيكون جاهزا بنسبة 100%".

وخاض البرازيلي أليسون 28 مباراة الموسم حافظ على نظافة شباكه في 14 وتلقت 17 هدفا من الخصوم.

وكان أليسون قد غاب لما يقرب شهرين في بداية الموسم بسبب إصابة في الركبة.

وتطرق كلوب للحديث عن المصابين إذا قال "جوردان هندرسون لديه الفرصة لمواجهة الروخيبلانكوس لكن لن يشارك في مواجهة بورنموث".

وتعرض هندرسون لإصابة في مباراة الذهاب أمام الفريق الإسباني غاب منذ حينها عن المشاركة في المباريات.

طالع أيضا:

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2020 والقنوات الناقلة

مؤتمر فايلر: الفوز في الذهاب لا يعني تأهلنا

احذر يا زمالك من قوة الترجي في رادس

من بينها ملعب جديد كليا.. نظرة عن قرب للملاعب المرشحة لاستضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية

إيقاف لاعب 6 أشهر في الدوري الفرنسي