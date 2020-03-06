مؤتمر سيتيين – غضب "بسبب كورونا" على طريقة كلوب.. واعتذار بسبب الألفاظ الخارجة

أبدى كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، انزعاجه بسبب سؤاله عن تفشي وباء فيروس كورونا على طريقة يورجن كلوب مدرب ليفربول.

برشلونة يسعى لتجاوز هزيمته أمام ريال مدريد، ويستقبل ريال سوسيداد على ملعب كامب نو غدا السبت، في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وتلقى سيتيين سؤالا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، مفاده أن كلوب غضب بسبب تلقي أسئلة عن فيروس كورونا.

ليرد سيتيين بشكل مشابه للمدرب الألماني: "إجابة كلوب كانت طبيعية، لا أدري لماذا يعد رأيي مهما في هذا الموضوع، لقد كرست نفسي لكرة القدم تماما مثل كلوب، لا أدري أي شيء عن فيروس كورونا، هناك العديد من الأشخاص المتخصصين في ذاك الشأن، لا أفهم هذه الأسئلة".

وتحوّل سيتيين للحديث عن أمر مهم آخر شغل الإعلام الإسباني بعد الكلاسيكو، وهو سلوك مساعده إيدير سارابيا على دكة البدلاء أمام ريال مدريد.

الكاميرات التقطت سارابيا أثناء تفوهه بكثير من الألفاظ الخارجة في حق اللاعبين وقراراتهم على أرض الملعب، الأمر الذي أثار غضب أفراد برشلونة وفقا لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية.

وعن ذلك صرّح سيتيين معتذرا: "لا يوجد المزيد ليقال عن هذا الموضوع، الأمر الوحيد الذي فعله بشكل سيئ هو عدم مراعاة الرسميات، وهو أمر لم يعجبني، هذا ما أود إيضاحه حتى لا تتولد الشكوك. من الطبيعي أن تصيح في الملعب وتحذر اللاعبين، هذا يعجبني ولا يقلقني، أما غياب الرسميات فهو ما يقلقني وما يجب عليّ إيضاحه، اعتذرنا لأن بعض الألفاظ خرجت، ولا يجب أن تقال في نادٍ مثل برشلونة".

وشدد: "نحن مطالبون بالحفاظ على الرسميات لأن هناك أطفال يشاهدوننا، علينا الاعتناء بالصورة العامة لنا".

CANAL MADRIDISTA, [6 demarç de 2020, a les 07:05] Eder Sarabia, un no parar en el banquillo del Barça. pic.twitter.com/XLo6rWPsh8 — 🎗 Segarra “l’overo”🎗🎗 (@jejesegarrajeje) March 6, 2020

وأكد على استمرار سارابيا على مقاعد بدلاء برشلونة: "سيظل الوضع كما كان دائما، عليه فقط مراعاة الرسميات، لكنه لن يغيّر أي شيء، سيغير فقط بعض التفاصيل الصغيرة".

وعن السقوط في مدريد: "الهزيمة واردة دائما، إنها مؤلمة، خصوصا في هذا النادي، لكننا على أتم الجاهزية لتجاوز هذه المشاعر الغاضبة، علينا أن ننتفض".

وأضاف: "اللاعبون ليسوا أغبياء، يدركون ما يحدث في المباريات، فالنتيجة تتحكم في كل شيء. صحيح أن النجاح مهم للغاية، لكن هناك الكثير من الأمور الأخرى، وغرفة خلع الملابس سعيدة للغاية بما نفعله".

وكشف سيتيين عن إصابة لاعبه البرازيلي أرتور ميلو: "يعاني أرترو من بعض الآم والانزعاج، لقد بدأ العلاج وسنرى كيف ستتطور حالته، لا أستطيع قول أكثر من ذلك".

وذكرت عدة تقارير صحفية في الأيام الماضية أن ستيين لا يسيطر على غرفة خلع الملابس: "لا أعلم ما حدث حتى تقولوا إننا لا نمتلك سيطرة على اللاعبين. ليس لدينا أي مشكلة، ونحن مستمتعون بالعمل مع غرفة خلع ملابس برشلونة. كل شيء على ما يرام، كلما تحدثنا إليهم يتقبلون ما نخبرهم به بشكل مذهل، بعضهم يبدي رأيه لأننا نطلب منهم ذلك، هذا كل شيء. إنهم يلمسون تحسن بعض الأمور".

وشدد: "ليس هناك فريق مرشح للفوز بالدوري، يتبقى العديد من الجولات. أنا سعيد للغاية لخلق 7 فرص للتسجيل في سانتياجو برنابيو، إنها 7 فرص للتسجيل، لكن الأمر يتوقف في النهاية على ترجمة هذه الفرص، رغم ذلك، لا يجب علينا إغفال كل شيء بعيدا عن النتيجة. هدف ريال مدريد سُجل من كرة اصطدمت بـ بيكيه، كان يمكن أن يحدث ذلك لنا في فرصة برايثوايت لكن الكرة لم تدخل".

مباراة فالنسيا وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا ستُلعب دون جمهور بسبب تفشي وباء كورونا، مصير قد يطال مواجهة برشلونة ونابولي أيضا.

وقال سيتيين عن ذلك: "اختبرت اللعب دون جماهير عندما كنت لاعبا، إنه أمر محزن، لأن دعم الجمهور مهم للغاية. لكن إن رأت السلطات أن الخيار الأفضل هو اللعب دون جمهور، فسيتوجب علينا تنفيذ ذلك".

وبرر سيتيين قلة مشاركات أنسو فاتي مؤخرا: "إنه فتى مذهل ويعمل بجد، لديه العديد من المزايا، وعليه التطور في بعض الأمور الأخرى، نعتبره أحد خياراتنا المتاحة، لكن علينا تفهم الظروف المختلفة التي نمر بها الآن خصوصا مع قدرة لاعبين آخرين على المساهمة".

ورفض سيتيين النظيرة التي تقول إنه يفضّل صامويل أومتيتي على مواطنه كليمنت لونجليه: "أومتيتي ولونجليه لاعبان مختلفان، الآن أومتيتي لديه بروز أكبر، لكني سعيد بما يقدمه لونجليه، إنها منافسة على مركز واحد، لكني لا أفضّل أحدهما على الآخر".

وأتم مبديا عدم قلقه من قلة أهداف ليو ميسي مؤخرا: "لست قلقا، صحيح أنه لو سجل ميسي فسيكون ذلك أفضل، لكني لم أقلق أبدا بهذا الشأن، تسنح له فرص للتسجيل وهذا هو المهم، لقد داوم على التسجيل لـ 14 عاما، ولذا ما يحدث مؤخرا لا يحمل أهمية كبيرة".

برشلونة يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب الـ56 نقطة.

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