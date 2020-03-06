أجيري يثير الجدل مجددا بسبب "برد قدميه"

الجمعة، 06 مارس 2020 - 20:35

كتب : FilGoal

خافيير أجيري

واصل خافيير أجيري المدير الفني لـ ليجانيس، إثارة الجدل خلال المؤتمرات الصحفية.

المدرب المكسيكي السابق لمنتخب مصر، خطف الأنظار خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام فياريال يوم الأحد في الدوري الإسباني.

أجيري خلع حذائه، ليكشف للصحفيين عن خدعته لتدفئة قدميه خلال فصل الشتاء البارد.

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وصرّح أجيري: "عندما أشعر بالبرد، أرتدي هذه الأكياس".

وأضاف مازحا: "تشعرون بالدفء هنا في الداخل، لكن اخرجوا إلى ملعب التدريب أيها الأوغاد لاختبار البرد الشديد".

ليجانيس يحتل المركز 19 في الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب مراكز البقاء.

ويقود أجيري الفريق المدريدي منذ نوفمبر الماضي، وفاز معه في 6 مباريات، وخسر مثلها وتعادل مثلها.

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