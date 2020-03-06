أجيري يثير الجدل مجددا بسبب "برد قدميه"

واصل خافيير أجيري المدير الفني لـ ليجانيس، إثارة الجدل خلال المؤتمرات الصحفية.

المدرب المكسيكي السابق لمنتخب مصر، خطف الأنظار خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام فياريال يوم الأحد في الدوري الإسباني.

أجيري خلع حذائه، ليكشف للصحفيين عن خدعته لتدفئة قدميه خلال فصل الشتاء البارد.

وصرّح أجيري: "عندما أشعر بالبرد، أرتدي هذه الأكياس".

وأضاف مازحا: "تشعرون بالدفء هنا في الداخل، لكن اخرجوا إلى ملعب التدريب أيها الأوغاد لاختبار البرد الشديد".

🤣 Javier Aguirre desvela su truco para tratar de mantener calientes sus pies: "Ustedes están aquí muy bien, váyanse al entrenamiento, cab****, ahí hace mucho frío" 😎 Seguro que tú también lo has hecho alguna vez... pic.twitter.com/AJob1KrJ46 — MARCA (@marca) March 6, 2020

ليجانيس يحتل المركز 19 في الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب مراكز البقاء.

ويقود أجيري الفريق المدريدي منذ نوفمبر الماضي، وفاز معه في 6 مباريات، وخسر مثلها وتعادل مثلها.

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