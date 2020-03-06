قائمة البرازيل – غياب أليسون ومارسيلو.. وعودة نيمار في تصفيات المونديال

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن قائمة تضم 24 لاعبا استعدادا لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2022.

البرازيل تواجه بوليفيا، ثم بيرو، ضمن أول جولتين لتصفيات المونديال، في التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

وشهدت القائمة غياب أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول للإصابة، فيما تواصل ابتعاد مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد.

أما نيمار جونيور، فعاد لقائمة البرازيل بعد تخلفه عن التوقف الدولي السابق في نوفمبر بسبب الإصابة.

كما يغيب ويليان جناح تشيلسي، وفيرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي، ودوجلاس كوستا جناح يوفنتوس.

وتواصل استدعاء عدة أسماء مخضرمة على شاكلة: تياجو سيلفا، وداني ألفيش.

كما حضر إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، ورينان لودي ظهير أيسر أتليتكو مدريد.

وتستهل البرازيل التصفيات باستقبال بوليفيا في ملعب أرينا بيرنامبوكو بمدينة ريسيفي يوم 27 مارس.

قبل أن ترتحل لمواجهة بيرو في الملعب الوطني بالعاصمة ليما يوم 31 مارس.

قائمة البرازيل:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ويفيرتون (بالميراس) – إيفان (بونتي بريتا)

الدفاع: تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – فيليبي (أتليتكو مدريد الإسباني) – داني ألفيش (ساو باولو) – دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) – رينان لودي (أتليتكو مدريد الإسباني)

الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) – أرتور ميلو (برشلونة الإسباني) – فابينيو (ليفربول الإنجليزي) – إيفرتون ريبيرو (فلامنجو) – برونو جيمارايش (ليون الفرنسي) – فيليبي كوتينيو (بايرن ميونيخ الألماني)

الهجوم: نيمار (باريس سان جيرمان الفرنسي) – روبيرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي) – جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ريتشارلسون (إيفرتون الإنجليزي) – إيفرتون (جريميو) – جابرييل باربوسا (فلامنجو) – برونو إنريك (فلامنجو)

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