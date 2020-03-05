تبعات فيروس كورونا في إنجلترا.. إلغاء المصافحة بين اللاعبين

قررت رابطة الأندية الإنجليزية لأسباب صحية عدم إجراء مصافحة اللاعبين ما قبل المباريات في الدوري الإنجليزي.

بيان الاتحاد الإنجليزي جاء كالآتي: "لن تُجرى مصافحة اللاعبين ما قبل المباريات في الدوري الإنجليزي بين اللاعبين ومسؤولي المباريات من نهاية هذا الأسبوع حتى إشعار آخر بناءً على المشورة الطبية".

"ينتشر فيروس كورونا عن طريق قطرات من الأنف والفم ويمكن أن ينتقل إلى اليدين ويمرر عبر مصافحة".

"ستظل الأندية ومسؤولو المباريات يؤدون بقية بروتوكول الخروج لأرضية الملعب التقليدية قبل كل مباراة".

The Premier League fair-play handshake will not take place between players and match officials from this weekend until further notice based on medical advice Full statement: https://t.co/m1owLqUol8 pic.twitter.com/DkvzRyePzX — Premier League (@premierleague) March 5, 2020

"عند دخول أرض الملعب، سيستمر الفريقان في السير، يرافقهما موسيقى الدوري الإنجليزي، ثم يمشي لاعبو الفريق المضيف بالعكس دون مصافحة أيديهم".

وسبق أن أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانا بشأن الفيروس وكيفية التعامل معه (طالع التفاصيل).

وبدأ تفشي فيروس كورونا في الأيام الأخيرة ببريطانيا إذا وصلت عدد حالات الإصابة إلى 115 وحالة وفاة واحدة.

ولم تتأثر الأحداث الرياضية في إنجلترا بعد بفيروس كورونا، لكن ظهرت بعض التقارير عن مستقبل المسابقات الكروية بسبب تفشي الفيروس.

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