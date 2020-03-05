سبورت: برشلونة سيعقد صفقة تبادلية لضم نيمار مقابل جريزمان وديمبيلي

يستعد نادي برشلونة للتحرك من أجل ضم نيمار لاعب باريس سان جيرمان خلال السوق الصيفية المقبلة للمرة الثانية، بعدما لم ينجح في ضمه خلال السوق الصيفية الماضية، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقال التقرير إن برشلونة سيعرض الثنائي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي كجزء من الصفقة لإقناع سان جيرمان بالتخلي عن نيمار.

وارتبط نيمار بالعودة إلى برشلونة مرة أخرى بعد رحيله في صيف ٢٠١٧ إلى سان جيرمان مقابل ٢٢٢ مليون يورو بالشرط الجزائي، كأغلى لاعب في التاريخ.

وحاول برشلونة خلال السوق الصيفية الماضية ضم نيمار لكن سان جيرمان صمم الحصول على مبلغ لا يقل عن ٢٢٠ مليون يورو ورفض مبادلته بأي لاعب من صفوف الفريق الكتالوني.

وسيحاول برشلونة بكل قوة خلال الصيف المقبل لإقناع سان جيرمان بالتخلي عن خدمات نيمار، خاصة وأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي يسعى لتعزيز قوة خط هجومه.

وينتهي عقد نيمار مع سان جيرمان في صيف ٢٠٢٢، ما يعني أن النادي الفرنسي لن يغير مطالبه المادية والتي لن تقل بأي حال عما طلبه في الصيف الماضي.

صحيفة "سبورت" قالت إن النادي الكتالوني يرى أن جريزمان وديمبيلي كافيان لإقناع سان جيرمان بتغيير رأيه، وأوضحت أن الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه على رأس اللاعبين الكبار في غرفة الملابس الذين يرغبون في رؤية نيمار مجددا بقميص برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العامل الأكبر الذي قد يؤثر على تلك الصفقة هو كيليان مبابي زميل نيمار في الفريق.

إذ أن مبابي وفقا لتقارير يرغب في الرحيل خلال الصيف وربطته بالانضمام إما إلى ليفربول أو ريال مدريد.

وفي حالة خسارة مبابي في الصيف قد يتسبب ذلك في احتفاظ سان جيرمان بنيمار عوضا عن رؤية الثنائي المتميز في صفوفه يرحل في نفس النافذة.

نيمار صاحب الـ٢٨ عاما شارك خلال الموسم الجاري مع سان جيرمان في ٢١ مباراة بكل المسابقات سجل خلالها ١٧ هدفا وصنع ١٠ آخرين.

طالع أيضا

مورينيو ينتقد تصرف لاعبه

حكم مباراة الزمالك والترجي ينفي تعرضه لاعتداء بعد المواجهة

نجم ريال مدريد السابق لا يتوقع رحيل صلاح عن ليفربول

حارس إنبي ينفي مفاوضات الأهلي

أشرف صبحي: لا يوجد ما يدعو لتأجيل النشاط الرياضي في مصر

القبض على رونالدينيو