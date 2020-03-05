حارس إنبي لـ في الجول: الأهلي لم يفاوضني

الخميس، 05 مارس 2020 - 11:04

كتب : أحمد شاكر

محمود جاد - إنبي - الزمالك

نفى محمود جاد حارس مرمى إنبي ما قالته تقارير أنه تفاوض مع الأهلي من أجل الانتقال إلى الأخير.

محمود جاد

النادي : إنبـي

الأهلي

وأوضح جاد لـFilGoal.com "كل تركيزي مع إنبي. هدفي الانضمام للمنتخب الأولمبي".

واستمر "لم يفاوضني أحد، بل إنبي يريد تجديد عقدي الذي ينتهي في 2022".

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وشارك جاد (22 عاما) في 12 مباراة بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز حافظ على نظافة شباكه في 3 منها.

وانضم للمنتخب الأولمبي في وقت سابق وشارك في مباريات ودية لكنه غاب عن كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما التي توجت بها مصر.

ويسعى الأهلي لتعزيز مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع لاعب مميز تحسبا للرحيل المنتظر للاعبه شريف إكرامي بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن إكرامي في وقت سابق أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الأهلي.

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