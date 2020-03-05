ليفربول يصدر بيانا بشأن فيروس كورونا

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانا حول فيروس كورونا وطريقة تعامل النادي مع كافة الأحداث الرياضية.

وعانت المدينة الإنجليزية من تفشي فيروس كورونا في الأيام الأخيرة، لتنضم إنجلترا للدول المصابة بالفيروس.

بيان الريدز جاء كالآتي: "في الأسابيع الأخيرة كان هناك توعية بفيروس كورونا حول العالم، ولدينا عدة مقاييس حول عمليات النادي من أجل تجنب انتشار الفيروس وحماية الموظفين".

"لقد أتخذنا المقاييس تتضمن إلغاء سفر أي شخص من أطقم العمل للدول التي تعاني من مخاطر عالية وتذكير الجماهير بالأساليب الصحية عبر مذكرات في جميع الأنحاء".

"كما فعلّنا الأسئلة الصحية على الشاشات لجميع الزائرين لمقرات النادي ومكاتب وكافة مواقع النادي المجتمعية".

"بالنسبة للمشجعين الذين يخططون لحضور أنفليد، سيكون هناك معقمات للأيدي أو غسيل يدوي مضاد للبكتيريا في جميع الحمامات في بالملعب بالإضافة إلى ملصقات معلومات إضافية تعزز المشورة الطبية الرسمية للجميع لتحمل المسؤولية الشخصية عن النظافة الشخصية الممتازة".

خطر فيروس كورونا 😧 🇰🇼 إيقاف النشاط الرياضي في الكويت. 🇯🇵 تأجيل مباريات الدوري الياباني. 🇮🇹 إقامة مباريات في إيطاليا بدون جمهور. 🇨🇳 تأجيل بداية الدوري الصيني. 🇰🇷إقامة المباريات في كوريا الجنوبية بدون جمهور. pic.twitter.com/SpSxxvv2CW — FilGoal (@FilGoal) February 25, 2020

"نتخذ أيضا إجراءات احترازية في أيام المباراة ولن يكون لدينا أي تميمة على أرض الملعب. يجب على أي مؤيد يظهر عليه أعراض تتفق مع الفيروس أن يضمن تعريفه بنصيحة كبير الموظفين الطبيين بشأن العزلة الذاتية".

"سنستمر في الحصول على أفضل نصيحة من السلطات ذات الصلة وسنقوم بتحديث المؤيدين بأي تطورات أخرى".

ولم تتأثر الأحداث الرياضية في إنجلترا بعد بفيروس كورونا، لكن ظهرت بعض التقارير عن مستقبل المسابقات الكروية بسبب تفشي الفيروس.

طالع أيضا

هل تتأجل تصفيات آسيا لمونديال 2022؟

"الفيديو سيطبق في مسابقة وحيدة بمصر"

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل تطبيق الفيديو في الدوري المصري

سبورت: برشلونة يفكر في صفقة تبادلية لإعادة نيمار

حارس إنبي ينفي مفاوضات الأهلي