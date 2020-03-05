ليفربول يصدر بيانا بشأن فيروس كورونا

الخميس، 05 مارس 2020 - 20:12

كتب : FilGoal

ليفربول

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانا حول فيروس كورونا وطريقة تعامل النادي مع كافة الأحداث الرياضية.

وعانت المدينة الإنجليزية من تفشي فيروس كورونا في الأيام الأخيرة، لتنضم إنجلترا للدول المصابة بالفيروس.

بيان الريدز جاء كالآتي: "في الأسابيع الأخيرة كان هناك توعية بفيروس كورونا حول العالم، ولدينا عدة مقاييس حول عمليات النادي من أجل تجنب انتشار الفيروس وحماية الموظفين".

أخبار متعلقة
رسميا - فالنسيا يستضيف أتالانتا بدون جماهير بسبب فيروس كورونا فيفا والاتحاد الآسيوي يناقشان إمكانية تأجيل تصفيات مونديال 2022 بسبب فيروس كورونا إنتر يتبرع لمستشفى في ميلانو من أجل فيروس كورونا رسميا – الدوري المغربي بدون جمهور بسبب كورونا

"لقد أتخذنا المقاييس تتضمن إلغاء سفر أي شخص من أطقم العمل للدول التي تعاني من مخاطر عالية وتذكير الجماهير بالأساليب الصحية عبر مذكرات في جميع الأنحاء".

"كما فعلّنا الأسئلة الصحية على الشاشات لجميع الزائرين لمقرات النادي ومكاتب وكافة مواقع النادي المجتمعية".

"بالنسبة للمشجعين الذين يخططون لحضور أنفليد، سيكون هناك معقمات للأيدي أو غسيل يدوي مضاد للبكتيريا في جميع الحمامات في بالملعب بالإضافة إلى ملصقات معلومات إضافية تعزز المشورة الطبية الرسمية للجميع لتحمل المسؤولية الشخصية عن النظافة الشخصية الممتازة".

"نتخذ أيضا إجراءات احترازية في أيام المباراة ولن يكون لدينا أي تميمة على أرض الملعب. يجب على أي مؤيد يظهر عليه أعراض تتفق مع الفيروس أن يضمن تعريفه بنصيحة كبير الموظفين الطبيين بشأن العزلة الذاتية".

"سنستمر في الحصول على أفضل نصيحة من السلطات ذات الصلة وسنقوم بتحديث المؤيدين بأي تطورات أخرى".

ولم تتأثر الأحداث الرياضية في إنجلترا بعد بفيروس كورونا، لكن ظهرت بعض التقارير عن مستقبل المسابقات الكروية بسبب تفشي الفيروس.

طالع أيضا

هل تتأجل تصفيات آسيا لمونديال 2022؟

"الفيديو سيطبق في مسابقة وحيدة بمصر"

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل تطبيق الفيديو في الدوري المصري

سبورت: برشلونة يفكر في صفقة تبادلية لإعادة نيمار

حارس إنبي ينفي مفاوضات الأهلي

فيروس كورونا ليفربول في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تركي آل الشيخ يكشف موقفه في حالة عدم قبول استقالة من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 5 دقيقة | مصر
مؤتمر مدرب الترجي "المؤقت" ضد الزمالك: نتمنى أن يساعدنا الهدف المُسجل في مصر على الفوز 18 دقيقة | إفريقيا
مينوتي: ليس عليكم توقع أن يحل ميسي المشاكل دائما 22 دقيقة | أوروبا
مؤتمر كارتيرون: عقوبات الترجي لن تؤثر عليهم.. واللقاء يختلف عن النهائي مع الأهلي 36 دقيقة | إفريقيا
أخطر خطير (1) - أحمد عيد يحكي قصة بدايته لكرة القدم في سن كبير وعلاقته بـ الأهلي 49 دقيقة | حكايات في الجول
بيراميدز عن تطبيق تقنية الفيديو: خطوة على الطريق الصحيح لتوفير العدالة 54 دقيقة | الدوري المصري
تبعات فيروس كورونا في إنجلترا.. إلغاء المصافحة بين اللاعبين ساعة | الدوري الإنجليزي
اختبار طبي يحدد موقف عبد الرحمن مجدي من لقاء الجونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 الترجي يعلن عقوبات الكاف رسميا: إيقاف الشمام وبن غيث.. وغرامة مالية على النادي
قد ينال إعجابك