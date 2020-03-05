فيفا والاتحاد الآسيوي يناقشان إمكانية تأجيل تصفيات مونديال 2022 بسبب فيروس كورونا

يناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم مع نظيره الآسيوي إمكانية تأجيل جولة تصفيات كأس العالم 2022 المقبلة بقارة آسيا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأفاد فيفا في بيان "صحة جميع الأفراد المشاركين في مباريات كرة القدم على رأس الأولويات، وعلى هذا النحو، فإن الاقتراح الرسمي لتأجيل المباريات القادمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 يتم مناقشته مع اتحادات كرة القدم الآسيوية".

سيعلن الاتحاد الدولي نتيجة هذه المناقشات في وقت لاحق.

كان الاتحاد الأسيوي قد أعلن قبل أيام في بيان رسمي عن تأجيل 8 مباريات في دوري أبطال آسيا بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، من ضمنها مباراة الهلال السعودي حامل اللقب مع باختكور الأوزباكيستاني والأهلي السعودي مع الشرطة العراقي.

وصرح ويندسور جون السكرتير العام للاتحاد الأسيوي في البيان قائلا: "تلك أوقات غير مسبوقة وصعبة، الاتحاد الأسيوي يعمل بلا توقف لمراجعة الموقف ومن ضمنها متغيرات حظر السفر، كما أنه على تواصل تام مع الأعضاء والاتحادات والأندية".

وأكمل "نحن شاكرون للدعم الذي نتلقاه من أصحاب الأسهم ومن ضمنهم الشركاء التجاريين وشركاء البث والوكلات، نحاول أن نحمي لاعبينا وحكامنا ومشجعينا الذين سيضمنون نزاهة المنافسة".

وأوضح الاتحاد الأسيوي في البيان أنه يعمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لدراسة التأثير المحتمل على بطولة كأس العالم 2022 وكأس أسيا في الصيف 2023 والتصفيات المؤهلة التي ستقام في مارس.

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