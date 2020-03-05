مران الأهلي في بريتوريا – فقرة ترفيهية وأخرى بدنية في تدريب استمر 70 دقيقة

الخميس، 05 مارس 2020 - 18:04

كتب : حسام نور الدين

ياسر إبراهيم - الأهلي

خاض لاعبو الأهلي مرانهم اليوم الخميس، استعدادا لمباراة ماميلودي صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

واستمر مران الأهلي 70 دقيقة. واشتمل المران على فقرة ترفيهية في البداية للاعبين، تضمنت فقرة باليد ضمن البرنامج الذي أعده توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق.

من جهة أخرى، عقد ريني فايلر المدير الفني السويسري، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران. وتحدث فيها مع اللاعبين لتحفيزهم فنيًّا ومعنويًّا لمواجهة صن داونز المرتقبة.

أخبار متعلقة
مدرب صن داونز: لا أعلم مشكلة الأهلي مع باكاري جاساما موسيماني: يمكننا الفوز بخماسية جديدة لكن الأهلي سيغلق المساحات صن داونز يستعيد ظهيره الأيمن استعدادا لـ الأهلي الأهلي يختتم تدريباته الجمعة في نفس موعد مباراة صن داونز.. ومحاضرة فيديو من فايلر للاعبين

وأخيرا، التقط أشبال جامعة بريتوريا، الصور التذكارية مع لاعبي الأهلي والجهاز الفني، عقب انتهاء مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم.

ويختتم الأهلي استعداداته لمواجهة صن داونز غدا على ملعب لوكاس موريبي، والذي سيحتضن لقاء الإياب.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي قد فاز ذهابا في مصر بهدفين مقابل لا شيء.

اختر تشكيل الأهلي المثالي أمام صن داونز من هنا.

طالع أيضا

هل تتأجل تصفيات آسيا لمونديال 2022؟

"الفيديو سيطبق في مسابقة وحيدة بمصر"

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل تطبيق الفيديو في الدوري المصري

سبورت: برشلونة يفكر في صفقة تبادلية لإعادة نيمار

حارس إنبي ينفي مفاوضات الأهلي

حكم مباراة الزمالك والترجي ينفي تعرضه لاعتداء بعد المباراة

في إفريقيا الأهلي ماميلودي صن داونز فايلر
نرشح لكم
أخر الأخبار
تحديد موعد قمة الدوري "الصامتة" بين يوفنتوس وإنتر 13 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي في بريتوريا – فقرة ترفيهية وأخرى بدنية في تدريب استمر 70 دقيقة 30 دقيقة | إفريقيا
تقرير يكشف كيف سيدير الشعباني لقاء الترجي والزمالك 42 دقيقة | إفريقيا
المصري لـ في الجول: مباراة نهضة بركان بدون جمهور رسميا 43 دقيقة | إفريقيا
عضو إدارة إيفرتون: الدوري الإنجليزي ربما يُستكمل دون جماهير 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب صن داونز: لا أعلم مشكلة الأهلي مع باكاري جاساما ساعة | إفريقيا
الإسماعيلي لـ في الجول: غياب الجماهير عن لقاء الرجاء سلاح ذو حدين ساعة | مصر
مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0) - (0) إنبي في حضور VAR لأول مرة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 حوار في الجول - نادر شوقي يكشف كل تفاصيل إصابة رمضان صبحي.. سر تأخره وموعد عودته
قد ينال إعجابك