مران الأهلي في بريتوريا – فقرة ترفيهية وأخرى بدنية في تدريب استمر 70 دقيقة

خاض لاعبو الأهلي مرانهم اليوم الخميس، استعدادا لمباراة ماميلودي صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

واستمر مران الأهلي 70 دقيقة. واشتمل المران على فقرة ترفيهية في البداية للاعبين، تضمنت فقرة باليد ضمن البرنامج الذي أعده توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق.

من جهة أخرى، عقد ريني فايلر المدير الفني السويسري، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران. وتحدث فيها مع اللاعبين لتحفيزهم فنيًّا ومعنويًّا لمواجهة صن داونز المرتقبة.















وأخيرا، التقط أشبال جامعة بريتوريا، الصور التذكارية مع لاعبي الأهلي والجهاز الفني، عقب انتهاء مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم.

ويختتم الأهلي استعداداته لمواجهة صن داونز غدا على ملعب لوكاس موريبي، والذي سيحتضن لقاء الإياب.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي قد فاز ذهابا في مصر بهدفين مقابل لا شيء.

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