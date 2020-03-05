حكم مباراة الزمالك والترجي: لم أتعرض لاعتداء بعد نهاية المواجهة

الخميس، 05 مارس 2020 - 11:26

كتب : FilGoal

اعتراضات الترجي على الحكم - رضوان جيد - الزمالك - الترجي

رفض رضوان جيد حكم مباراة الزمالك والترجي الكشف عن تفاصيل تقريره عن المواجهة، مشيرا إلى أنه لم يتعرض لاعتداء بعد صافرة النهاية وإنما لاحتجاجات من الطرف الخاسر.

وقال المغربي في حوار مع موقع هيبة بريس:"لم يكن اعتداء بعد المباراة، مجرد احتجاجات من الطاقم الفني للترجي".

وواصل "لا أستطيع الكشف عن تفاصيل ما دونته في تقريري، كل شيء كُتب وأُرسل للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)".

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وأتم "الحكام يعانون من انتقادات أكبر اليوم لأن الإعلام يسلط الضوء عليهم".

واعترض لاعبو الترجي والطاقم الفني بشدة على الحكم خلال وبعد المباراة التي خسرها النادي التونسي في القاهرة بنتيجة 3-1 أمام الزمالك يوم الجمعة.

وأوقف كاف خليل الشمام لاعب الترجي 6 مباريات وزميله عبد الرؤوف بن غيب 4 مباريات ومعين الشعباني مدرب الفريق 4 مباريات وكذلك مساعده مجدي تراوي.

وفرض كاف غرامة مالية على النادي قدرها 140 ألف دولار.

وأوضح كاف في بيان سبب فرضه للعقوبات. (التفاصيل)

ويستضيف الترجي فريق الزمالك يوم الجمعة في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

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