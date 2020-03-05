تقرير يكشف كيف سيدير الشعباني لقاء الترجي والزمالك

بعد قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقاف معين الشعباني ومجدي التراوي المدير الفني والمدرب العام للترجي أصبح السؤال من سيدير لقاء الزمالك المقبل.

كشف تقرير نشره موقع "فوت 24" التونسي بأن الرجل الثالث في الجهاز الفني لفريق باب سويقة عثمان النجار سيكون هو المسؤول الأول عن الترجي ضد الزمالك.

ولأن النجار مختص بتحليل الأداء فإن الشعباني سيتواصل معه عبر الهاتف خلال المباراة ليكون بمثابة حلقة الوصل بينه وبين اللاعبين خلال اللقاء.

وأشار التقرير إلى أن ما يفيد الترجي هو أن النجار عمل جنبا إلى جنب الشعباني والتراوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة لذا يملك تفاهم كبير لأسلوب الفريق الملقب بالدم والذهب.

وكان كاف أعلن إيقاف الشعباني والتراوي أربع مباريات لمحاولة تعديهما على حكم لقاء الذهاب ضد الزمالك بعد الهزيمة بثلاثة أهداف لهدف بسبب اعتراضهما على القرارات التحكيمية.

ويستضيف الترجي منافسه الزمالك في ملعب رادس غدا الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

طالع أيضا

هل تتأجل تصفيات آسيا لمونديال 2022؟

"الفيديو سيطبق في مسابقة وحيدة بمصر"

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل تطبيق الفيديو في الدوري المصري

سبورت: برشلونة يفكر في صفقة تبادلية لإعادة نيمار

حارس إنبي ينفي مفاوضات الأهلي

حكم مباراة الزمالك والترجي ينفي تعرضه لاعتداء بعد المباراة