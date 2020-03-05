مدرب صن داونز: لا أعلم مشكلة الأهلي مع باكاري جاساما

لا يهتم بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز بمشاكل منافسه الأهلي مع باكاري جاساما حكم لقاء الفريقين في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز في الذهاب 2-0، بقيادة تحكيمية لجاساما.

وقال موسيماني في تصريحات مصورة: "لا أعلم ما مشكلة الأهلي مع الحكم، لا نتطرق للتحكيم في صن داونز".

وأضاف "مهما كان اسم الحكم الذي يعينه الاتحاد الإفريقي في كل المباريات علينا أن نلعب بجدية لأن الحكام لا يسجلون الأهداف".

وأشار موسيماني "جاساما شخص رائع، وحكم مميز".

وتابع "من الممكن أن يكون ضغط الأهلي على الحكم في صالحه، وقد يحدث العكس، لم أسمع من قبل عن أزمات أثارها جاساما، حتى في نهائي العام الماضي، الكل يعلم ما حدث، كانت المشاكل التحكيمية تتعلق بتقنية الفيديو".

وشدد "لننتظر ما سيحدث، ولكن أثق أن لاعبو صن داونز أقوياء ويتعاملون باحترافية شديدة".

وأدار باكاري جاساما 9 مباريات لـ الأهلي ونجح خلالها الأحمر في الانتصار 4 مرات وتعادل مرتين وخسر 3 مرات.

الأهلي رفع لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2013 أمام أورلاندو في لقاء أداره باكاري جاساما، بينما خسر لقب 2017 لصالح الوداد في النهائي مع نفس الحكم.

مع جاساما، لعب صن داونز 4 مباريات في إفريقيا ونجح في الانتصار مرتين وخسر مرتين.

خسارتان لـ صن داونز مع باكاري جاساما كانا أمام الأهلي العام الماضي وأمام الزمالك في إياب نهائي 2016. مواجهتان لم يؤثرا على عبور الفريق الجنوب إفريقي لعقبة الأهلي، وتتويجه باللقب أمام الزمالك.

وعن اللقاء أوضح "مواجهة الموسم الماضي ضد الأهلي كبيرة، والآن أضخم، لأن الأهلي بات أقوى ويلعب باندفاع وشراسة، لقد سجل هدفه الأول من جملة رائعة بين علي معلول وجونيور أجايي، أما الهدف الثاني نتحمل مسؤوليته بنسبة 100% بسبب سوء التمركز".

وواصل "الفجوة بين تاريخ الأهلي وصن داونز كبيرة للغاية، نحاول أن نقرب المسافات بيننا داخل أرض الملعب".

وأتم "مواجهة الأهلي مرهقة بدنية لأنه فريق يلعب كرة مباشرة، ولا يهدر الوقت كثيرا في اللعب على الطرفين وإرسال الكرات العرضية بل يعتمد على الاختراق من العمق عبر محمد مجدي (أفشة) وأجايي ومعلول مع متابعة الكرة الثانية بعد مروان محسن".

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